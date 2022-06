Mãe é chamada na escola por causa do nome ‘inapropriado’ do cachorro da família

Uma mãe se viu em uma situação complicada depois de ser chamada para conversar com a professora de seu filho na escola. Segundo relato, o motivo da conversa foi o nome de seu mais novo cachorro.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o sobrinho da mulher foi o responsável por contar a história de sua tia em uma postagem feita no Reddit.

Em seu texto, ele conta que a tia foi chamada na escola de seu primo depois que a professora soube sobre “o nome” do novo animal de estimação da família que, segundo ela, era “extremamente inapropriado”.

“Meus tios recentemente ganharam um cachorrinho adorável, como eles não estavam preparados para a surpresa, não tinham ideias de nome. Por causa disso todos nos juntamos para tentar encontrar um nome para o novo membro da família”.

“Depois de considerar diversos nomes, acabamos optando por Tucker. Todos acharam um nome legal, bonito e que combinava com o cachorro”, relata o jovem.

A professora teve outra opinião

Segundo o relato, a família acreditava que o nome não deixava margens para qualquer tipo de mal entendido, mas eles desconsideraram uma pequena questão.

“Meus tios tem um filho de 2 anos e meio e, apenas alguns dias depois de darem o nome ao cachorro, eles receberam algumas reclamações na escola do meu primo”, conta o jovem.

“Aparentemente ele ainda não consegue pronunciar o som da letra ‘t’ de forma correta, então quando ele contou para a professora e amigos sobre o novo filhote, ele falou que o nome do cachorro era ‘Fu***r’”.

Ele então explica que a tia contou a professora que o nome do cachorro na verdade é Tucker, mas por conta da situação eles preferiram alterar o nome do animal, que agora atende por Spot, já que é um Dálmata.

Os usuários do Reddir rapidamente compartilharam suas reações e muitos se identificaram com a situação: “Meu filho com essa idade falava a mesma palavra toda vez que ia pedir um garfo (fork). Todos caiam na risada com isso”.

“Adorei! Eu mesmo tive um cachorro chamado Tucker quando era criança!”, comentou outra pessoa.