Após presença indesejada, ela decidiu deixar o jantar de aniversário do marido

Uma mulher está passando por problemas em seu relacionamento depois de agir de forma “impulsiva” durante o jantar de aniversário do seu marido. Segundo ela, a presença de uma pessoa na comemoração a fez deixar o restaurante.

Contando sua história, a mulher foi até o Reddit para pedir o apoio de outros usuários da plataforma sobre como agir nessa situação. De forma anônima, ela conta que está em um relacionamento com seu marido há 3 anos, sendo que eles estão casados há 5 meses.

“Nunca tivemos problemas em nosso relacionamento até que uma semana antes de nos casarmos a melhor amiga do meu marido decidiu se declarar para ele”, conta a mulher.

“Eu sempre levei na boa a amizade dele com Ava, achei que eram só amigos principalmente porque ela tinha um namorado de longa data. Nunca tive ciúmes dela e nem nada, na verdade, até nos dávamos bem”.

Segundo ela, as coisas mudaram de cenário apenas uma semana antes de seu casamento, quando o marido decidiu compartilhar com ela algo que havia acabado de acontecer: Ava afirmou estar apaixonada por ele.

“Ele me chamou para conversar e contou que Ava revelou ter sentimentos por ele e tentou convencê-lo a não se casar comigo. Ela até mesmo terminou seu relacionamento, de 6 anos, para provar que estava dizendo a verdade”, revela a mulher.

Ela decidiu não ficar quieta

Na ocasião, os dois conversaram e decidiram cortar relações com Ava e desde então não tiveram mais nenhum contato com ela.

Durante o jantar de comemoração de 30 anos de seu marido, ela conta que estava aproveitando a ocasião com seus amigos e familiares quando Ava de repente de aproximou da mesa.

“Ela disse que estava jantando sozinha quando nos viu e desejou os parabéns para meu marido. Eu fiquei esperando ela ir embora, mas então meu marido a chamou para se juntar a nós! Olhei para ele incrédula e visivelmente desconfortável e irritada! Me levantei e disse que ela podia sentar no meu lugar. Depois peguei um Uber para casa porque não queria ficar perto dela”.

Leia também: Vegetariana encontra ‘focinho e orelhas’ ao cozinhar salsicha para o namorado

Após chegar em casa, a mulher conta que ainda esperou por quase duas horas o retorno do marido, que ao chegar a acusou de ter “exagerado” diante da situação.

“Ele disse que estava apenas sendo legal com ela e não achava que seria grande coisa, porque faz muito tempo desde que eles se viram e provavelmente ela não sente mais nada por ele. Eu realmente agi errado nessa situação?”, questionou a mulher.

Para os demais usuários do Reddit, ela teve razão em reagir dessa forma: “Que coincidência ela estar sozinha exatamente no mesmo dia e horário da comemoração do aniversário do seu marido. Tem algo estranho nisso”, comentou uma pessoa.

“Parece que eles tiveram uma ideia mirabolante para tentar te fazer aceitar a presença dela novamente e de forma casual”, sugeriu outra.