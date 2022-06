Vizinha decide cortar a grama de sua casa e destrói um casamento

Uma mulher acabou destruindo, de forma proposital, o casamento de seus vizinhos quando decidiu cortar a grama de sua casa durante a celebração da cerimônia. Segundo relatos, ela começou a cortar a grama no exato momento em que a noiva fazia sua entrada.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a celebração do casamento foi tomada pelo som do cortador de gramas, que encobriu até mesmo o pronunciamento dos votos do casal.

Um dos convidados do casamento registrou o momento em que a mulher começa, de forma proposital, a aparar a grama do quintal assim que a noiva entra em cena. Ela permanece no mesmo local com o cortador de grama durante toda a celebração enquanto visivelmente encara os noivos e os convidados.

Segundo relatos, os convidados tentaram pedir a ela que parasse e aguardasse o final da cerimônia, a vizinha agiu de forma rude e “começou a fazer mais barulho”. Até mesmo os votos do casal foram abafados com a ação da mulher.

Eles tentaram fazê-la parar

Após compartilhar o registro no TikTok, a convidada esclareceu alguns pontos para os seguidores que decidiram comentar a publicação pedindo explicações. Ela informou que em momento algum o casal deu motivos para a mulher se comportar desta forma e que “algumas pessoas simplesmente são miseráveis”.

Ela ainda conta que, durante algum momento da celebração, a mulher começou a gritar na direção dos convidados: “Ela definitivamente não é uma pessoa amigável”.

Leia também: Criança é ameaçada por vizinho enquanto brincava na calçada de sua casa

Com o vídeo sendo amplamente compartilhado nas redes sociais, diversas pessoas se espantaram com a atitude da mulher e ficaram sem entender como alguém consegue agir desta forma com outras pessoas.

“Não consigo entender como alguém pode ser tão rancoroso. É triste assistir a isso”, afirma uma pessoa, ao que outra responde: “Não consigo acreditar. Ela ainda olhou várias vezes para o casamento! Ela claramente sabia o que estava fazendo!”.