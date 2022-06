Melhor amiga do noivo quase acaba com o casamento após fazer uma ‘piada’

Uma mulher quase acabou com o casamento de seu melhor amigo quando decidiu fazer um discurso durante a recepção realizada pelo casal. Ela decidiu que seria uma boa ideia fazer uma “piada inofensiva” relembrando um momento recente do passado do noivo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas sobre sua situação. Em seu relato ela conta que seu melhor amigo, Leo, estava se casando pela segunda vez depois de sair de um casamento de 2 anos.

Por conta disso e devido a amizade dos dois ela achou que não teria problema se mencionasse o divórcio durante seu discurso, mas ela acabou passando dos limites e irritando completamente os noivos durante a recepção.

“Leo e eu somos melhores amigos. Seis anos atrás Leo se casou com outra mulher e eles se divorciaram depois de 2 anos de casados. Ele agora se casou com Annie. Ela é uma pessoa pessoa boa, mas definitivamente é pavio curto. Por conta da minha amizade com seu noivo, ela não me quis envolvida no planejamento do casamento”, conta a mulher.

Ela quase acabou com o casamento

Segundo seu relato, a mulher conta que antes do casamento teve uma conversa com seu amigo, que revelou não estar se sentindo bem por ela não ter sido incluída na celebração de alguma forma. “Eu sugeri que ele me deixasse apresentar seu padrinho, que é meu amigo e irmão dele. Ele concordou”.

“Durante a recepção eu não resisti e decidi acrescentar algumas palavras. Disse coisas como: ‘É tão bom ver todos novamente em um casamento do Leo’, e ‘existem chances de me verem fazendo um novo discurso como esse em alguns anos’”.

“Além disso eu também brinquei com Annie e disse que ela já é uma das minha ex-esposas favoritas”, conta a mulher que afirma ter ouvido algumas risadas sobre seus comentários. “Eu ainda finalizei a fala afirmando o quanto Leo é importante para mim e como nossa amizade é verdadeira”.

No entanto, sua fala não agradou aos noivos: “Leo me disse que Annie ficou mortificada com a minha brincadeira e que eu deveria pedir desculpas ou ir embora. Leo mal falou comigo desde então. Não consigo acreditar nessa reação a uma piada. Acho que Annie teme que algo do que eu disse possa ter um fundo de verdade”.

Para os demais usuários do Reddit, a noiva tem total razão em estar irritada com a situação: “Você encontrou uma forma de se enfiar em um casamento no qual a noiva não queria sua presença e provou que ela estava certa em não te querer por perto”.

“Essa ‘piada’ foi completamente desnecessária em um casamento que acabou de acontecer. Foi completamente insensível da sua parte”, comentou outra pessoa.