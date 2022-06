Criança é ameaçada por vizinho enquanto brincava na calçada de sua casa

Uma mãe ficou completamente inconformada depois que um novo vizinho decidiu ameaçar seu filho por conta das brincadeiras da criança no quintal de casa. Segundo ela, o homem chegou a acelerar o carro em direção ao menino que brincava de giz na porta de casa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o fórum online Mumsnet para desabafar sobre a situação. Em sua postagem, realizada de forma anônima, ela explica que nunca teve problemas anteriores com os vizinhos da região.

“Nossos filhos são bem-humorados, carinhosos e gentis. Eles brincam na calçada juntos e todos os vizinhos estão acostumados com isso e adoram ver os desenhos de fiz que eles fazem”, conta a mãe.

“O mesmo não pareceu acontecer com nosso novo vizinho. Nosso primeiro encontro foi com ele acelerando o carro e chegando muito perto do meu filho que estava desenhando com giz na calçada. Meu filho se afastou no susto, mas ficou bastante atordoado com a atitude do homem”.

A atitude do homem foi inadmissível

Segundo a mãe, a atitude do novo vizinho ficou ainda mais agressiva depois que o homem desceu de seu carro. Mesmo percebendo sua presença, ele se dirigiu diretamente até o menino: “Ele começou a gritar e reclamar que os desenhos de giz são nojentos e que ele está cansado de ver isso nas calçadas. Ele disse também que não devemos sair de nossas casas para brincar. Ele é foi muito agressivo”.

Diante da situação, a mãe tentou intervir em defesa do filho, mas também acabou sendo alvo das grosserias do homem: “Disse que ele precisa ser mais tolerante e que somos uma comunidade diversificada e inclusiva. Ele disse que não temos respeito e que vai abrir uma reclamação formal sobre nós”.

“Meu filho é autista e é um doce de criança, mas agora ele tem medo de sair de casa e encontrar esse homem. As agressões dele são bem mais incômodas que desenhos de giz na calçada”, conta a mulher.

Leia também: Mulher exige que vizinhos ‘se livrem dos cachorros’ por causa de seus filhos

“Estou chocada com esse homem acelerando o carro e intimidando crianças pequenas! Não consigo superar isso!”, finaliza.

Diante da publicação da mulher, diversas pessoas compartilharam suas opiniões: “Seu vizinho é um completo idiota! Eu também tenho um filho autista e sei que eles são seletivos com tudo o que gostam. Desde que seu filho esteja devidamente supervisionado, deixe-o desenha. Para quem o vizinho vai se queixar sobre uma criança quieta desenhando?”.

“Ele não é razoável e é um comportamento perigoso acelerar um carro perto de uma pessoa. Ele também não deveria intimidar uma criança!”, comentou outra pessoa.