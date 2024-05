Novo temporal no RS faz Guaíba voltar a subir e atingir 4,7 metros neste sábado (11)

Temporais causam inundações no Rio Grande do Sul

Uma nova chuva que atinge a Região Metropolitana de Porto Alegre (RS) desde sexta-feira (10) fez o nível do lago Guaíba voltar a subir neste sábado (11).

Segundo o g1, com informações de medição da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) feita no cais Mauá, o nível do lago subiu 10 centímetros entre 8h e 9h de hoje, passando de 4,6 metros para 4,7 metros.

De acordo com a ANA, foi o aumento mais expressivo desde que o lago ficou abaixo dos 5 metros, na quinta-feira (9). O menor nível que a água chegou foi em 4,6 metros.

Contudo, a previsão de temporais deve permanecer no estado durante o final de semana, com o volume de chuva podendo superar os 150 milímetros em grande parte do RS.

“Há possibilidade de repique por efeito das chuvas previstas a partir de final de semana podendo retornar a marca dos 5 metros”, afirmam especialistas.

“Com essas chuvas, a gente tende a voltar acima dos 5 metros. Provavelmente, em limiares, que a gente já atingiu ali entre 5 metros, 5,30 metros”, disse Pedro Camargo, hidrólogo da Sala de Situação do governo do RS.

Boletim atualiza número de vítimas

Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil, neste sábado, o RS chegou ao número de 136 mortes devido aos temporais. Existem ainda 25 desaparecidos e 756 feridos.

O estado também registra 441,3 mil pessoas fora de casa. Deste montante, 71,3 mil estão em abrigos e 339,9 mil pessoas desalojadas (na casa de parentes ou amigos).