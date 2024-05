Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 47 milhões

As seis dezenas do concurso 2.723 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horários de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$ 47 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

O concurso 3100 da Lotofácil pode pagar nesta sexta-feira (10) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio acumulado que pode chegar a R$ 6 milhões.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira são:

01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25

Ontem ninguém acertou a faixa principal de premiação, mas 250 apostas acertaram 14 números e cada um deles levou para casa um prêmio individual de R$ 1.568,06.

Quina também tem prêmio milionário

Quem tiver a sorte necessária para acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa nesta sexta-feira pode levar para casa um prêmio milionário estimado em R$ 9,2 milhões.