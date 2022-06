Vídeos mostram sucuri capturada ao atacar cachorro; ‘Cobra e cachorro estão bem’

Imagens de uma grande sucuri impressionaram as redes sociais no último “Dia dos Namorados”. A história se tornou viral e o que era para ser apenas uma pescaria, acabou rendendo vídeos com a maior cobra do Brasil.

De acordo com o site O Liberal, um médico veterinário chamado Pedro Calazans, a companheira, Sara Dax, e dois estudantes, Caio Almeida e Anne Valente, encontraram uma sucuri atacando um cachorro na zona rural de Marabá, no Pará.

“Aqui no quintal de Casa! Marabá. A Sara e o Caio estavam pescando, quando a cobra pegou o cachorro e entrou para a água”, escreveu Calazans.

Sara, também contou o ocorrido nas redes sociais, se referindo ao igarapé em que estava. Estima-se que a cobra tenha quase 8 metros de comprimento.

“Eu com o @_caioalmeid, estávamos pescando quando essa pequena pegou o cachorro do nosso lado e puxou para dentro da água, salvamos o cachorro e iremos levar a cobra para uma reserva para soltura. OBS: Cobra e cachorro estão bem”, publicou no Instagram.

Pedro manipulou o animal e em uma entrevista, relatou a importância de não machucar a cobra, independente da situação. Ele também destacou a importância de se comunicar e pedir ajuda aos órgãos competentes, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

“Nós sabemos conviver e respeitamos os animais...! quem mata mais pessoas é o próprio homem e não a cobra. Esta cobra atacou o cachorro. Super natural... O homem e o cachorro estavam no lugar errado”, escreveu também nas redes.

O cachorro salvo do ataque passou por cuidados e a sucuri será solta em uma reserva indígena, para garantir a sobrevivência do réptil em sue habitat.

