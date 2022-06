Vídeo mostra pescador entrando em rio com sucuri; cobra é mais ágil na água

O canal ALMA DE PESCADOR no YouTube, trouxe mais um vídeo impressionante de pescaria. Desta vez, eles ficaram cara a cara com a maior cobra do Brasil.

A cena foi registrada no Rio Dois Irmãos que fica a 85 km de Campo Grande e compartilhada com os seguidores.

Como o rio tem uma correnteza rápida e muitas corredeiras, o idealizador do canal, Bruno Girotto De Castro, usou um caiaque.

A cobra passou nadou próxima à embarcação e ele ainda teve coragem de entrar na água junto com a sucuri: “Olha a sucuri em baixo do caiaque! Meu deus, olha o tamanho da sucuri”, disse ao avistar o animal.

A partir de 28:30 minutos, é possível ver o encontro com a cobra que também é conhecida como “anaconda” ao redor do mundo:

No minuto 24 do vídeo, também é possível ver o encontro com uma outra sucuri que infelizmente estava sem vida. A cobra ficou presa em uma rede de pesca.

“É um rio que tem bastante sucuri. Infelizmente, a gente vê uma cena dessa e uma rede de pesca que é o pior, se estivesse morta por outro motivo”, desabafou Girotto.

Não foi o primeiro encontro com sucuris!

Em outra ocasião, o pescador já tinha se encontrado com sucuris durante uma pescaria. Ele gravou os animais em um barranco do Pantanal Sul Mato-grossense.

As duas cobras eram da espécie sucuri-amarela (Eunectes notaeus), menores que as maiores cobras do Brasil, as sucuris-verdes, mas também entram para a lista entre as maiores do mundo. Elas podem chegar a medir 2,4 a 4,6 metros de comprimento.

“Já pensou, pessoal, duas sucuris no mesmo lugar? (...) Essa é a pescaria no Pantanal!”, disse o pescador enquanto filmava os animais.

É possível ver as duas cobras a partir dos 4:15 minutos de vídeo:

É importante recordar que as sucuris não são peçonhentas, ou seja, não possuem veneno. Elas matam suas presas por constrição, apertando-as até interromper o fluxo de sangue e, em consequência, o fornecimento de oxigênio aos órgãos.

