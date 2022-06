A verdade sobre homem que arriscou a vida puxando sucuri para fora d’água

Na noite desta segunda-feira (13), uma cobra da espécie Sucuri de aproximadamente 5 metros, assustou quem caminhava no skate park, no bairro Jardim das Mangueiras em Porto Velho. No vídeo, um homem tenta capturar o animal mas não consegue. O Corpo de Bombeiros foi acionado mas se recusaram a realizar o regaste. A sucuri acabou fugindo no córrego que corta a área do park. Fonte: Diário da Amazônia