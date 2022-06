Modelo do OnlyFans paga quimioterapia para filho de seguidora

Influenciadora e modelo do OnlyFans Karely Ruiz. Foto: Reprodução Instagram

As redes sociais costumam focar nas polêmicas de influenciadores e influenciadores, mas há histórias comoventes que também se tornam virais, como a de uma modelo mexicana do OnlyFans que pagou o tratamento quimioterápico do filho de uma de suas seguidoras.

Tudo começou quando Karely Ruiz, 20 anos, quis comemorar a marca de 3 milhões de seguidores no Instagram com um concurso para presentear uma de suas fãs com lipoaspiração, mas a mensagem de uma delas a fez mudar de ideia.

“Eu não quero lipo, quero que você me dê uma quimioterapia para meu filho Sebas, ele tem 17 anos e eu o levo para (Monterrey) para seu tratamento, somos de Torreón. É uma oportunidade para Sebastián. Ele quer viver”, comentou a mãe de Sebastián Herrera, que sofre de câncer nos ossos.

“E nós vamos dar a você”, foi a mensagem de Karely. Uma semana depois, a influenciadora visitou a família de Sebastián e pagou o tratamento do jovem, que custou cerca de 19.000 pesos mexicanos, cerca de R$ 4.700 reais.

De acordo com a Clínica Mayo, o sarcoma de Ewing “é um tipo raro de câncer que ocorre nos ossos ou nos tecidos ao redor dos ossos” e, embora uma pessoa possa ser diagnosticada em qualquer idade, é mais comum entre crianças e adolescentes.

A modelo também deu ao garoto de 17 anos um Nintendo Switch e um PlayStation 5, depois de almoçar com ele e sua mãe. “Quero agradecer por toda a ajuda e apoio que você está dando a Sebas e estamos felizes por ela”, disse a mãe agradecida.

Apesar de sua boa ação, algumas pessoas acusaram Karely de que tudo foi um golpe publicitário, o que ela nega. “Se eu apoio, não é para conquistar pessoas, acredite, eu não ligo. Eu faço isso de coração. Tantas coisas que estou realizando em tão pouco tempo, acho que devo agradecer”, disse ela a quase 5 milhões de seguidores no Instagram.

Karely’s não é a única história de influenciadores ajudando seus fãs. No Metro World News já falamos sobre Becca Moore, uma modelo do Instagram de 23 anos que deu US$ 250 mil (quase R$ 1,2 milhão de reais) ao motorista que a ajudou a encontrar seu celular perdido.