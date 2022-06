Influenciadora arrecada mais de 1 milhão para um motorista de aplicativo. Saiba o motivo!

Uma influenciadora surpreendeu seus seguidores e viralizou nas redes sociais após uma doação de mais de 250 mil dólares, quase R$ 1,2 milhão de reais, para um motorista de aplicativo.

Becca Moore, 23, estava visitando a Califórnia para participar do Coachella Festival 2022, mas depois de se divertir na festa, perdeu o celular, o cartão de crédito e as chaves do carro que havia alugado.

Desesperada, a mulher foi para seu hotel e no dia seguinte entrou em um carro de aplicativo, conduzido por Raúl Torres, que notou seu rosto preocupado, segundo o USA Today.

O motorista então não hesitou nem por um minuto, ele cancelou seu trabalho e caminhou com Becca enquanto ela comprava um novo telefone e também a ajudou a procurar seu celular antigo, que tinha seu cartão de crédito.

Que Raúl tenha decidido parar de trabalhar para ajudá-la é ainda mais incrível quando consideramos que ele tem seus próprios problemas: sua filha de 18 anos tem câncer e o homem teve problemas para pagar as contas.

Becca descobriu sua história durante o jantar, depois de encontrar suas coisas, e decidiu criar um GoFundMe (um site para arrecadar dinheiro por meio de doações) para ajudá-lo. A meta inicial era arrecadar mil dólares, cerca de 4.770 reais, mas ele superou essa meta e já arrecadou mais de 250.000 dólares.

“Atingimos US$ 1.000 em apenas uma hora e US$ 100.000 em um dia. Foi a coisa mais louca. Ainda não consigo acreditar”, disse Moore ao USA Today.

Quer saber a coisa mais incrível da história? Torres reconheceu que quase não aceitou a viagem de Becca e que o fez porque precisava de dinheiro para o tratamento da filha.

Bem, agora, graças à sua boa ação, ele tem dinheiro suficiente para pagar, pelo menos em parte, o tratamento bastante caro da filha.