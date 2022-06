Após sofrer body shaming, mulher desiste de comparecer ao casamento da prima

Uma mulher tomou a difícil decisão de não comparecer ao casamento de sua prima depois de ser alvo de body shaming por não se “encaixar na estética” da celebração. Em seu relato, ela conta que foi acusada de “ser gorda demais” para estar no altar ao lado da prima.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher ficou completamente chateada ao descobrir que a prima prefere prezar pela “estética” dos corpos das madrinhas do que pela proximidade emocional que tem com elas.

Após ser informada, de forma rude, que não seria uma das madrinhas se não emagrecesse antes de dezembro, a mulher decidiu se manter fiel a si mesma e declarou que não irá ao casamento de sua prima, a qual ela considera como uma irmã.

“Minha prima, que é o mais perto de uma irmã que eu tenho, confirmou que não serei sua madrinha de casamento porque sou ‘muito gorda’ para desempenhar este papel. Ela disse que preciso emagrecer até dezembro ou então estou fora do papel de madrinha”, afirma a mulher.

Diante das declarações ela tomou uma difícil decisão: “Eu não vou ao casamento”.

Ela decidiu não comparecer ao casamento

Em sua publicação, a mulher, não identificada, conta que se surpreendeu ao perceber que atualmente uma dama de honra é escolhida pela “estética” da celebração ao invés da proximidade e amizade com a noiva.

Rapidamente sua história chamou a atenção dos demais usuários da plataforma. A grande maioria se solidarizou com a situação da mulher, enquanto outra parte decidiu compartilhar suas próprias histórias semelhantes.

“Atualmente ser madrinha é algo tão superficial que basicamente pode ser traduzido como ser o ‘capacho’ da noiva. Estou feliz por você não se submeter a isso”, disse uma pessoa.

“Minha irmã mais velha agiu assim comigo. Ela alegou que os vestidos que ela queria não poderiam ser feitos no meu tamanho. O casamento dela foi na mesma época do meu baile de formatura e ela surtou ao ver que meu vestido para o baile era no mesmo modelo que ela escolheu, mas em outra cor”, contou outra.