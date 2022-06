Noiva proíbe os pais de irem ao seu casamento e choca ao revelar o motivo

Uma noiva decidiu compartilhar seus motivos particulares para não convidar seus pais e irmão para seu casamento. Apesar disso, ela ainda permite que eles auxiliem no pagamento de seu aluguel.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva passou os últimos 14 anos buscando uma forma de “dar o troco” em seus pais e irmão depois que eles decidiram doar seu cachorro de estimação.

Em seu relato, compartilhado no Reddit, a jovem de 23 anos conta como proibiu seus pais e irmão mais velho de comparecerem ao seu casamento como forma de vingança.

“Vou me casar com meu noivo, nós nos conhecemos na faculdade. A maior parte de sua família imediata e estendida estará presente assim como a maioria da minha família estendida”.

“No que diz respeito a minha família imediata eu estou planejando convidar somente minha irmã mais nova para o casamento, ou seja, não convidarei meus pais e meu irmão”, relata a noiva.

“O motivo que me fez tomar essa decisão foi algo da minha infância”.

O motivo é surpreendente

Contando sua história, a noiva explica que por volta de seus nove anos de idade se surpreendeu quando os pais resgataram um filhote de cachorro da raça golden retriever, ao qual deram o nome de Harry.

“Minha família se apaixonou rapidamente por ele, mas sinto que meu vínculo foi extremamente especial. No entanto tudo mudou quando meu irmão mais velho começou a ter alergias e descobrimos que eram causadas por Harry. Meus pais disseram que precisaríamos doar Harry para outra família”.

Diante da notícia ela conta ter tentado negociar e pedido para que seu irmão fizesse tratamento para a alergia, mas a família foi contra a ideia e ela nunca os perdoou por doar o animal.

“Dizer que guardei ressentimentos seria pouco, isso foi parte dos motivos que me fizeram estudar em outro país”, revela.

Ao contar sobre o casamento e afirmar que seus pais e irmão não estavam convidados, ela precisou lidar com a reação da família. “Eles estão chateados com isso e meu irmão me chamou de ‘malvada’ além de ter jogado na minha cara que meus pais ajudaram a pagar minha faculdade e ajudam com meu aluguel”.

Segundo ela, o noivo a apoia em sua decisão, mas para os usuários do Reddit ela está completamente errada.

“Seus pais estavam tentando ajudar seu irmão a ter uma vida confortável. É triste, mas eles avisaram que o cachorro ficaria bem”.

“É uma desculpa mesquinha e injusta já que você, uma mulher adulta, ainda depende de seus pais para pagar o aluguel”, afirmou outra pessoa.