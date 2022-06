Pai da noiva ‘destrói’ o casamento ao aparecer com convidados inesperados

Uma noiva está desolada depois de descobrir que seu pai apareceu para a celebração com outros quatro convidados inesperados.

Em uma publicação realizada no Mumsnet, a noiva desabafou sobre a situação e pediu o apoio dos demais usuários do fórum, conforme conta o The Mirror.

No relato emocionado, a noiva conta que estava realizando a publicação de um quarto de hotel enquanto tentava se acalmar para a festa.

Ela explica que seu pai apareceu acompanhado da nova namorada e dos três filhos da mulher, um dos quais estava fazendo muito barulho durante a celebração.

“Escrevo esse texto do quarto de hotel depois de me casar com o amor da minha vida. Meu pai estragou meu casamento. Eu não tenho muita família então só convidei ele e dois primos e pedi que ele me levasse ao altar”, explica a noiva.

“Ele apareceu pouco antes da celebração, mas trouxe sua nova namorada e os três filhos dela, os quais eu nunca tinha visto. Isso me deixou desconfortável pois foi estranho fazer meus votos com estranhos presentes no meu casamento, ainda mais porque um deles, o adolescente, estava fazendo muito barulho”.

Ela ficou desolada

Segundo a noiva, ela e o noivo passaram anos juntando dinheiro para o casamento e agora tudo foi arruinado com a presença de quatro convidados a mais que nem sequer estavam seguindo o código de vestimenta.

“Temos uma hora antes da festa começar, os assentos estão organizados de forma contada para os convidados então não temos lugares e nem comida para eles. Quero mandar meu pai embora daqui com todos junto, mas tenho medo de afastá-lo de mim”.

“Arruinei minha maquiagem e ninguém está preocupado em saber como eu estou, meu marido e meus primos estão com raiva e conversando. O que posso fazer para salvar esse dia?”, questiona a mulher.

Em seguida, ela termina seu desabafo informando que não tem amigos por perto e que gostaria de recomeçar o dia de seu casamento da forma “correta”.

“Existe alguém que possa me dar um pouco de apoio e conselhos, por favor?”, pediu a noiva.

Os usuários do fórum foram rápidos em apoiá-la, com muitos dizendo para ela deixar que seus primos e marido cuidariam da situação.

“Diga seus desejos ao seu marido e o deixe resolver tudo junto dos primos e padrinhos”, sugeriu uma pessoa.

“Tente dar a volta por cima para fazer do dia algo adorável e inesquecível. Isso é apenas sobre você e seu marido. Nos próximos anos você ficará orgulhosa de agir dessa forma”, finalizou outra.