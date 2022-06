Noiva proíbe a melhor amiga de ir ao seu casamento; descubra o motivo

Uma noiva ficou completamente enfurecida depois que uma de suas melhores amigas decidiu comparecer ao seu casamento utilizando um vestido branco com direito à véu e tudo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva, que preferiu permanecer anônima, conta que não teve escolha a não ser retirar a amiga da lista de convidados.

Ela explica que fez um pequeno casamento para apenas 20 convidados, sendo que um deles era sua melhor amiga da época do ensino médio, Andy. A mulher, inclusive, era uma de suas madrinhas.

Durante a época em que estudaram juntas a noiva conta que em algumas ocasiões percebeu que Andy tentava chamar a atenção para si e agia de forma intimidadora até mesmo com ela. Apesar disso, ela acreditou que a amiga havia crescido.

“Ela teve alguns comportamentos ruins na época da escola, mas achei que ela havia crescido e amadurecido significativamente desde então. Ela tinha escolhido um belo vestido rosê para o meu casamento, o que achei fofo, mas uns dias antes da comemoração ela mudou de ideia”.

“Andy me ligou e disse que tinha uma surpresa para mim, mas me surpreendi negativamente ao vê-la usando um vestido branco com um acessório de cabeça que parecia um véu. Quando perguntei, ela disse que mudou de ideia sobre o antigo vestido e que decidiu usar algo que fosse um símbolo da nossa amizade”, conta a noiva.

Ela expulsou a amiga do casamento

Completamente irritada com a atitude da amiga, a noiva descobriu que ela estava revivendo momentos em que estudaram juntas no colegial e revela que Andy costumava “brincar” sobre usar branco no casamento da amiga.

“Ela afirmou que era uma piada interna divertida, mas eu não achei engraçado. Nós discutimos e eu gritei com ela, que se ofereceu para voltar a escolha do vestido roda, mas fiquei chateada e pedi a ela para ir embora”.

Leia também: Noiva proíbe o padrasto de ir ao seu casamento após ele exigir levá-la ao altar

“Nos dias seguintes ela me chamou de superficial e afirmou que eu fiquei com ciúmes por ela ficar melhor no vestido branco do que eu. Acabei bloqueando Andy nos meus contatos e recebi uma ligação do marido dela falando que ela estava deprimida e que eu exagerei na minha reação”, conta a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela agiu de forma adequada: “Você descobriu que ela não cresceu e continua agindo de forma detestável com outras pessoas”, comentou uma pessoa.

“Ela sabia o que estava fazendo e se realmente se importasse com a sua felicidade teria permanecido com o vestido original”, finalizou outro.