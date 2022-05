Ela chocou diversas pessoas após compartilhar fotos do seu álbum de formatura

Uma jovem de Cebu, nas Filipinas, está compartilhando imagens de seu álbum de formatura como uma forma de “normalizar” as tatuagens e minimizar a “discriminação sofrida pelos tatuados” em seu país. Após a publicação dos registros ela chegou a ser ameaçada por alguns extremistas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, DeeDee Villegas relata até mesmo ter sido obrigada a fazer um “exorcismo” por conta de suas “tatuagens demoníacas” que se espalham pelo seu corpo e rosto.

Formada em artes plásticas, a jovem decidiu utilizar seu álbum de formatura como uma forma de conscientizar as pessoas a respeito da arte corporal e desmistificar estigmas relacionados com a tatuagem. Por este motivo, ao posar para as fotos, DeeDee fez questão de deixar as tatuagens em evidência.

Em seu relato ela conta ter se apaixonado pela arte corporal depois de estudar e conhecer a fundo o significado histórico das tatuagens, fato que a fez se orgulhar ainda mais dos desenhos em sua pele.

“Em 2019 eu me formei na faculdade com honras... Lembro de postar minha foto de formatura uns três anos atrás e ela viralizou rapidamente na internet”, conta DeeDee em um vídeo publicado em seu perfil do TikTok.

Ela foi alvo de diversas ameaças

Por conta de suas tatuagens, DeeDee relata ter sido alvo de ameaças realizadas por “fanáticos extremistas”.

“Minhas fotos de formatura ganharam apoio e conotações negativas. Tinha dois conjuntos de fotos para esse evento, uma com as tatuagens e outra com os desenhos cobertos por maquiagem (para registros oficiais)”.

Ela revela ainda ter contado com a ajuda de um amigo que conseguiu editar as fotos para acrescentar os detalhes de suas tatuagens no globo ocular, que ela ainda não possuía na época dos registros.

“Precisei apagar a postagem quando chegou um ponto em que extremistas atacaram minha alma, minha família e meus amigos”, revela a jovem.

Leia também: Tatuagem ‘temporária’ permanece na pele de jovem há mais de 5 anos

Tendo por base sua experiência, ela decidiu utilizar o TikTok como uma ferramenta para promover uma reflexão sobre as artes corporais. “Disse a mim mesma que deveria ser a voz para quem não pode falar, para aqueles que têm medo e para os que não sabem fazer os outros ouvirem suas vozes”.

“Você é quem controla sua vida, o esforço das pessoas para despejar negatividade em você não tem valor algum. Não faça as coisas para provar que elas estão erradas, faça as coisas por você”, conta a jovem.

Para DeeDee, um dos fatores determinantes que levaram à sua luta foi o fato de anteriormente ter passado por um “exorcismo” enquanto utilizava o transporte público. “Nas Filipinas ainda é um desafio ser tatuado. Constantemente sofro abusos verbais nas ruas, mas as coisas já estão mudando. Existem carreiras em que pessoas com modificações corporais podem se candidatar”.

“Há algum tempo você não conseguiria sequer uma entrevista cara a cara se tivesse uma tatuagem visível”, finaliza a jovem.