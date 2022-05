Tatuagem ‘temporária’ permanece na pele de jovem há mais de 5 anos

Uma mãe decidiu compartilhar o resultado de uma tatuagem “stick and poke” que deveria durar somente algumas semanas, mas que permanece em seu corpo há 6 anos.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, a jovem mãe Laney conta que realizou o procedimento quando tinha somente 16 anos, mas em algum tempo viu o que era para ser algo temporário, aparentemente, se tornar permanente.

Em um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, a mulher, que é dos Estados Unidos, conta: “Aos 16 anos fiz uma tatuagem temporária que deveria durar no máximo 2 anos. Já se passaram seis anos e agora sou uma mãe com uma pequena tatuagem estranha que ainda não desapareceu”.

A publicação feita pela jovem já conta com mais de 1 milhão de visualizações e diversos comentários de seguidores que questionaram a respeito da tatuagem feita por ela.

Ela revelou o desenho

Em um clipe de acompanhamento, a jovem mãe explica que o desenho está localizado em uma de suas nádegas e informa que, por tal motivo, decidiu compartilhar uma imagem específica focada no desenho em sua pele.

Ela ainda afirmou que o desenho pode ser visto claramente sempre que ela utiliza roupas de banho e que deveria ser somente algo temporário. “Agora sou uma mãe de 22 anos com uma tatuagem ruim no meu bumbum”.

Em seguida, ela revela o desenho: um pequeno rosto sorridente composto por uma boca em forma de arco e dois pontinhos representando os olhos.

Rapidamente os seguidores de Laney começaram a interagir com a revelação: “Você está com a mesma cara da tatuagem”, comentou um.

“Não sei como alguém pode ser convencido de que uma tatuagem ‘stick and poke’ não é permanente sendo que elas sempre foram permanentes!”, comentou outro seguidor.

“Eu tenho o mesmo desenho na minha mão! Definitivamente não foi minha melhor decisão”, comentou outro.