VÍDEO: Você consegue encontrar a cobra jararaca na imagem? Ela se camufla bem e causa 90% do total de acidentes com humanos

Mais um desafio prova se você conseguiria ou não encontrar uma cobra jararaca (Bothrops jararaca) na natureza. A cobra se camufla bem e causa acidentes, pois sua picada é venenosa.

De acordo com a agência Fapesp, as picadas de jararaca respondem por cerca de 90% do total de acidentes com humanos envolvendo serpentes. Ela é considerada perigosa e difícil de ser observada.

Seu veneno se fixa nas proximidades dos vasos, comprometendo a integridade e induzindo o sangramento local, que se constitui em um dos principais sintomas do envenenamento.

Além de hemorragia, o veneno da jararaca também induz alterações sistêmicas como coagulação sanguínea, alterações cardiovasculares e renais.

Você consegue encontrar a cobra na imagem a seguir?

O canal “Expedição Caatinga”, destinado à divulgação da biodiversidade do bioma caatinga, explicou em vídeo os perigos que envolvem a camuflagem desta espécie de cobra e como é importante se proteger para evitar picadas.

O graduando em ciências biológicas na Universidade Federal de Goiás, Matheus Reis, divulgou em seu perfil no Twitter “Legião escamada”, o resultado de uma picada de jararaca, explicando que o acidente poderia de ser evitado com o uso de calça, bota e perneira.

Lembrando que esse post não é um desincentivo a ida a trilhas, cachoeiras e semelhantes, mas sim um alerta de segurança para básica.

Segurança sempre em primeiro lugar. — Legião Escamada 🐍🦎🐊🐢 (@legiaoescamada) May 16, 2022

A jararaca chega a medir 120 centímetros e o Brasil conta com mais de 30 variedades deste gênero, que podem ser encontradas em florestas e no cerrado.

No mês passado, a policial penal Luciene Pedroza Moreira Santos, de 44 anos, morreu após ser picada por uma cobra jararaca, no sítio onde ela morava com a família, na zona rural de Campo Verde, a 139 km de Cuiabá.

Luciene foi picada quando estava recolhendo roupas no varal de casa e levada para um hospital do município, mas não havia soro antiofídico na unidade.

Após ser encaminhada para o Hospital Regional de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, ela apresentou complicações e precisou ser transferida para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Henrique, o Biólogo das Cobras, comentou o caso que gerou revolta em seu canal no YouTube. Veja a seguir:

