Criação de abelhas causa conflito entre vizinhos

Uma mulher está desesperada desde que seus vizinhos decidiram realizar a criação de abelhas no quintal de casa. Segundo ela, sair de sua casa se tornou uma luta diária por conta dos animais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história em uma postagem no fórum online Mumsnet.

De forma anônima ela conta que não podia ver o jardim do vizinho quando comprou a casa e só descobriu sobre a criação de abelhas depois de se mudar.

“Descobri algumas semanas depois de me mudar que eles têm duas colmeias e já vi ao menos dois enxames de abelhas enormes. Tive que fechar as janelas e portas por dois dias. Se você nunca viu um enxame de perto, saiba que pode ser aterrorizante”.

Segundo ela, os vizinhos tem um pequeno lago e as abelhas são vistas pairando sobre o local durante todo o dia, o que a fez reconsiderar a ideia de ter uma piscina para as crianças no quintal.

Ela está com problemas para sair de casa por causa das abelhas

Continuando sua história, a mulher ainda afirma que a vizinha tentou alertá-la sobre algumas situações que podem causar problemas com as abelhas.

“A mulher disse ao meu marido que as abelhas se irritam com barulho e que em uma ocasião, quando o filho do casal estava gritando, o marido dela foi picado pelas abelhas”.

Atualmente as colmeias estão localizadas no terreno do vizinho mas ligeiramente perto do local destinado às crianças em seu quintal. Com isso, ela teme deixar as crianças brincarem do lado de fora por conta de “barulhos imprevisíveis”.

Ao todo, mais de 190 pessoas comentaram na publicação da mulher. “Meu filho já foi perseguido por um enxame de abelhas enquanto aproveitava sua piscina! Elas ficam atraídas por isso. O vizinho precisou se livrar das abelhas pois não era permitido criá-las em nosso conjunto habitacional”.

“As colmeias devem ficar a uma distância segura dos vizinhos e crianças! Eu entraria em contato com os órgãos governamentais responsáveis e pediria uma verificação”, sugeriu outra pessoa.