Cansado de encontrar fezes de cachorro em seu quintal, ele deixou uma mensagem

Cansado de se deparar com fezes de cachorro jogadas em seu jardim, um homem decidiu adotar uma tática inusitada para tentar incentivar os tutores a recolher o cocô dos animais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para compartilhar sua tentativa e acabou conquistando o apoio de diversas pessoas.

Em sua postagem o homem conta estar farto de precisar recolher as fezes de cachorro deixadas do lado de fora de sua casa. Ele conta já ter tentado deixar mensagens simpáticas pedindo a compreensão dos tutores dos animais, mas não teve sucesso e decidiu partir para outra tentativa.

Para tentar proteger seu jardim das fezes indesejadas, ele deixou um bilhete escrito no chão afirmando que caso encontre algum cocô de cachorro em seu jardim, irá “retribuir o presente”.

“Eles foram avisados. Se achar as fezes do seu cachorro no meu quintal, eu vou fazer o mesmo no seu... e o meu é bem maior do que o do seu cachorro!”.

Ele decidiu deixar um recado no jardim

Explicando o motivo pelo qual tomou essa atitude, o homem conta que percebeu que uma mulher constantemente permite que seu cachorro faça suas necessidades no jardim da sua casa. Segundo ele isso acontece constantemente há 2 anos e ela nunca se preocupou em recolher as fezes do animal.

“Deixei notas gentis pedindo para recolher os dejetos. Cheguei a pegá-la no ato e ela agiu como se eu estivesse errado! Temos até fotos que comprovam as ações dela”, relata o homem.

“Espero que essa piada a faça perceber que está incomodando. Estou cansado de sair para brincar com meus filhos, cortar a grama e até mesmo andar no quintal e terminar com meus sapatos sujos de cocô de cachorro sendo que eu nem tenho um cachorro”.

Diversos usuários do Reddit simpatizaram com a situação do homem, mas também acreditaram que a mensagem pode fazer a casa dele se tornar um “alvo” em potencial.

“Sinto que muitos donos podem começar a deixar as fezes de seus cachorros no local por causa dessa mensagem”, comentou uma pessoa.