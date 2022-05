Enfurecida, mulher recolhe fezes de cachorro e leva até a polícia

Após encontrar fezes de cachorro em seu jardim, uma mulher decidiu tomar medidas extremas. Ela afirmou que irá coletar e encaminhar as evidências para a polícia com a finalidade de descobrir quem é o dono do animal que insiste em defecar no seu jardim.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, uma jovem utilizou o Reddit para compartilhar o relato de como foi seu encontro com a mulher, que inclusive a acusou de não recolher as fezes de seu cachorro.

Postando de forma anônima ela conta que foi acusada pela mulher de ter deixado os dejetos de seus cachorros no jardim, sendo inclusive chamada de “preguiçosa” após se recusar a recolher as fezes que não eram de seus animais.

“Eu e minha irmã passeávamos normalmente por algumas ruas na companhia de nossos dois cachorros de porte pequeno. Essa senhora estava nos esperando em seu portão e nos parou assim que passamos perto de sua casa. Ela perguntou com qual frequência passeávamos com nossos cachorros por lá já que ela nunca tinha nos visto antes”.

A senhora as acusou de deixar as fezes do cachorro em seu jardim

Segundo a jovem, após serem abordadas pela senhora com questões referentes a seus cachorros, elas foram acusadas de deixar os dejetos dos animais no local.

“Ela perguntou se aquele cocô era de um dos nossos cachorros. Estava do lado de fora do portão e em um lugar difícil de ser pisado o que me deixou meio encucada com a situação. Ela então nos chamou de preguiçosas e disse que todos ‘na idade dela’ sabem controlar melhor seus cães”, conta.

Em seu relato a jovem conta que afirmou para a mulher que não foram seus cachorros os responsáveis pelas fezes. “Não foram nossos cachorros e sempre limpamos o cocô deles, principalmente perto de casas”.

Diante da negativa, a senhora afirmou que irá coletar “a amostra” e enviá-la para que os policiais “façam um exame de DNA para descobrir de quem é o animal”.

Com medo de passar por este mesmo caminho novamente, a jovem conta que já chegou a ver a senhora a observando enquanto passeia com seus cachorros. “O cocô era claramente de um cachorro maior do os nossos! Nossos cães teriam morrido se tivessem empurrado aquilo para fora”.

Para os usuários do Reddit, ela e a irmã não precisam ter medo de passar perto do local. “Ela não tem nada que embase suas acusações. Boa sorte lidando com ela!”, comentou uma pessoa.