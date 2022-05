Nome escolhido para bebê gera preocupações entre amigos e familiares da mãe

Um amigo está extremamente preocupado ao ficar sabendo o nome escolhido por sua amiga para o filho que ela está esperando. Segundo relato, ele até torce para que ela esteja esperando por uma menina e seja obrigada a trocar o nome da criança.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o amigo preocupado decidiu buscar ajuda de outros usuários do Reddit para entender se realmente tem razão em temer o nome escolhido pela futura mãe.

Em sua publicação, realizada de forma anônima, ele explica que a amiga escolheu um nome que possui um grande valor sentimental para ela, mas que apesar disso o nome pode ser visto de formas que dão margem para uma má interpretação.

“Minha amiga está grávida de seu primeiro filho e decidiu chamá-lo de Wildo se for um menino. Eu sei que não é tão ruim quanto outros nomes, mas ainda assim é algo que abre margens para interpretações maldosas”, conta.

O nome era para ser uma homenagem

Explicando de onde e amiga escolheu o nome, ele conta que na verdade trata-se de uma homenagem para duas pessoas queridas pela futura mãe.

“É uma combinação entre o nome de seus dois avós, William e Donald. Eu sugeri a ela que, ao invés do nome combinado, escolhesse um dos nomes como primeiro nome e o outro como nome do meio já que ela insiste em homenagear seus dois avôs falecidos”.

Apesar da sugestão fazer algum sentido, ela foi completamente vetada pelo casal pois o nome do meio da criança será uma homenagem ao pai do companheiro da mulher.

“Só nos resta rezar para que ela esteja esperando uma menina”, finalizou o amigo.

Aparentemente, os usuários da plataforma concordaram com o posicionamento do amigo e estão alertando a futura mãe sobre sua escolha: “Esse menino será chamado de Willy ou Dildo a vida toda! Tenha pena do seu filho e mude de ideia!”.

“Você está destinando seu filho a viver uma vida repleta de piadas, tenho certeza de que seus avôs não iriam gostar disso”, comentou outro.