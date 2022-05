Ela exigiu que a enteada cuidasse dos irmãos e se surpreendeu com a resposta

Uma mãe foi duramente criticada depois de exigir que sua enteada, de 16 anos, se tornasse responsável pela rotina matinal dos seus 3 filhos. Segundo seu relato, a atitude da adolescente a surpreendeu.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher postou sua história no Reddit para pedir a orientação dos demais usuários da plataforma sobre como agir com a enteada adolescente.

Em sua publicação ela conta que tem quatro filhos com seu marido e que ele também tem outros dois filhos de um relacionamento anterior, sendo que a adolescente de 16 anos mora com eles.

“Meu marido já é pai de um jovem adulto e de uma adolescente, Maddy, que mora com a gente. Nós tivemos nosso filho mais novo há 1 mês e também somos pais de outras três crianças de 7, 5 e 3 anos. Mesmo não tendo uma boa relação comigo, minha enteada se dá bem e é próxima dos meus filhos”, conta.

“Nas gestações anteriores eu tive ajuda do meu marido porque ele tinha um trabalho que permitia um horário flexível, mas agora ele precisa estar no serviço às 6 horas e nossos filhos acordam entre 7 e 7:30, então ele não está disponível para me ajudar”.

Ela se surpreendeu com a atitude da enteada

A mulher continua seu relato explicando que ultimamente não teve boas noites de sono pois o recém-nascido está tendo dificuldades em dormir ao longo da noite.

“Decidi pegar as noites para cuidar do bebê pois meu marido precisa dormir bem ou pode sofrer um acidente no trabalho. Por não estar conseguindo descansar direito estou constantemente com enxaquecas. Como minha enteada é autossuficiente eu decidi pedir a ela para acordar 20 minutos mais cedo e fazer o café das crianças para que eu acorde às 8 horas para levá-los a escola”.

Diante da solicitação, a enteada da mulher foi firme ao dizer que não atenderia ao pedido visto que as atividades “envolvem mais do que preparar o café das crianças”.

“Ela disse que os irmãos são muito energéticos e que ela não se sente preparada para cuidar deles, fazê-los comer direito e depois arrumá-los para a escola. Eu tentei explicar como estou me sentindo mal e ela disse que não é a mãe deles e que eu devo pedir ajuda para meu marido ou contratar uma babá”, conta a mulher.

Leia também: Mulher pede que o marido doe seu gato de estimação e ele diz a ela para se mudar

Com a recusa da jovem, ela tentou pedir ao marido para interceder na situação, mas acabou se surpreendendo ao ouvir dele que a jovem estava certa em sua atitude. “Ele disse que eu deveria ter pedido a ele antes”.

Diante da situação, os demais usuários da plataforma também ficaram ao lado da adolescente, afirmando que ela também possui suas tarefas para serem feitas e que agir como mãe dos irmãos não é uma delas.

“Você é a mãe, não ela. Você pediu a ela para fazer a rotina matinal completa das crianças e não somente o café da manhã”, comentou um usuário.

Outro finalizou: “É a família dela, mas não são os filhos dela. É uma responsabilidade sua e não foi errado perguntar a ela se ela poderia ajudar, mas é infantil de sua parte ficar chateada com a resposta e tentar pressioná-la quanto a isso”.