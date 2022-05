Mulher pede que o marido doe seu gato de estimação e ele diz a ela para se mudar

Um homem decidiu desabafar no Reddit depois de passar por uma situação inesperada envolvendo sua esposa e seu gato de estimação. Segundo ele, a mulher desenvolveu uma alergia ao animal e pediu a ele para “se livrar” do gato, algo que ele prontamente se recusou a fazer.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem postou sua história de forma anônima e pediu a opinião dos demais usuários da plataforma.

Segundo seu relato, a mulher começou a sofrer com a alergia ao animal junto com o início de sua gestação. Por conta disso, ela está exigindo que o homem consiga um novo lar para o gato, mas ele não está disposto a abrir mão de seu gato.

“Conheço minha esposa há sete anos e nos casamos há quatro. Atualmente ela está grávida de seis meses do nosso primeiro filho. Por outro lado, tenho um gato de 16 anos do qual cuido desde filhote”, conta.

“Minha esposa e eu somos as únicas pessoas que convivem com ele, mas recentemente ela desenvolveu uma alergia ao gato, fato que nosso médico afirmou que poderia acontecer por conta da gravidez”.

Ele se recusa a abrir mão do gato

Por conta da alergia, a mulher exigiu que o companheiro consiga um novo lar para o gato, mas ele se recusa a abrir mão do animal.

“Ela quer que eu ache um novo lar para ele e eu não quero fazer isso. Ele é velho e só conviveu com nós dois. Ele só conhece nossa casa e nunca esteve perto de outras pessoas ou animais. Acho que uma mudança será muito estressante para ele nessa idade e ele poderá não sobreviver”.

Apesar de se recusar a realizar a doação do animal neste momento, ele afirmou que estará aberto a repensar sua decisão caso a alergia permaneça após a gravidez.

“Eu assumi um compromisso com minha esposa. Disse a ela que podemos ficar nos pais dela durante o restante da gestação e, caso as alergias continuem com ela ou com o bebê eu posso procurar, de forma cuidadosa e criteriosa, por um novo lar permanente para meu gato”.

Após saber da intenção do marido, a mulher não reagiu como o esperado: “Ela me chamou de idiota e me acusou de priorizar o gato ao invés da saúde dela e do nosso bebê. Mas eu não quero traumatizar o animal por algo que pode ser temporário”.

Diante do relato, os usuários do Reddit ficaram divididos: “Você está escolhendo seu gato ao invés da sua esposa grávida. O que você tem de errado? Ela é alérgica e as alergias pioram com o tempo, você precisa estabelecer suas prioridades antes do nascimento do bebê”.

“Alergias, em geral, pioram, mas alergias desenvolvidas durante a gestação tendem a desaparecer semanas após o parto. Também é possível que isso não tenha relação com o gato, mas sim com uma rinite. Eu entendo seu lado de não querer expor seu gato ao estresse de uma mudança que pode ser temporária”, comentou outra pessoa.