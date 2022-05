Mãe é duramente criticada nas redes por cobrir bebê de 1 ano com tatuagens

Shamekia Morris, designer de moda e mãe de um bebê de apenas 1 ano, está sendo duramente criticada nas redes sociais e em especial em sua conta do TikTok. E o motivo? Ela colou diversas tatuagens temporárias no corpo do filho.

De acordo com detalhes compartilhados, Morris começou a aplicar as tatuagens quando a criança tinha cerca de 6 meses e estas seguiram desde então. Em seu perfil da plataforma de vídeos, ela compartilha alguns registros do filho com os desenhos. Vejamos a seguir um deles. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Em uma de suas entrevistas, a mãe do pequeno Trey contou como é a reação das pessoas: “Recebo muita reação, as pessoas dizem que estou criando meu filho como ‘gangster’ ou ‘bandido’”. Ela esclareceu ainda que quando tinha 8 meses de gestação fez um ensaio de fotos com os irmãos em um estúdio de tatuagem, porém a iniciativa foi alvo de críticas:

“Fui intimidada nas redes sociais. Todos os comentários foram negativos, as pessoas diziam que meu bebê ia nascer com um monte de tatuagens. Ele vai ter veneno”

E, além das críticas durante o período de gravidez, outras vieram depois que Shamekia compartilhou registros do filho com tatuagens temporárias. “A reação foi horrível. Dói meus sentimentos porque eu sei que não sou uma mãe ruim e sou chamada de todos os tipos de nomes. É uma loucura”, relatou.

Por fim, a mãe do bebê de um ano reforçou que: “se você está julgando alguém em um vídeo de 30 segundos nas mídias sociais, isso é problema seu, mas o que você diz ou pensa sobre alguém não vai determinar o que eles serão no futuro. [...] Minha opinião sobre ser uma ótima mãe é ser sua líder de torcida, ser sua pessoa favorita, ser sua melhor amiga”, disse.