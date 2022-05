Mulher ganha a vida vendendo fotos de pelos nas axilas no OnlyFans

Candace Cynthia vende fotos sensuais suas no OnlyFans. Foto: Reprodução Instagram

O OnlyFans é uma plataforma que geralmente é usada para vender conteúdo adulto, mas a verdade é que existem todos os tipos de imagens, vídeos e produtores de conteúdo dispostos a vender suas criações. Uma mulher canadense, por exemplo, resolveu vender fotos de seus pelos nas axilas, púbis e nas pernas, faturando milhares de reais por mês.

Candace Cynthia tem 32 anos e parou de se depilar em 2018, quando foi diagnosticada com um distúrbio do sono que a deixa extremamente cansada e com sono durante todo o dia. A remoção dos pelos consumia muita energia dela, então ela decidiu parar de se depilar.

“Quando fui diagnosticada com narcolepsia, tive que descobrir o que funciona para mim e decidir onde colocar minha energia. Muitas vezes eu estava cansada, então depilar todo o meu corpo consumia muita energia”, disse a mulher ao jornal britânico The Mirror.

A narcolepsia é um distúrbio do sono que se caracteriza pela sonolência excessiva durante o dia ou ainda episódios recorrentes e incontroláveis de sono durante as horas em que o indivíduo deveria estar acordado. Além disso, também tem episódios súbitos de fraqueza muscular (cataplexia).

Candace diz que percebeu que não estava se depilando para se sentir bem, mas sim para outras pessoas. “No começo eu estava nervosa em sair com minhas pernas e axilas peludas”, disse ela.

Mas, no final das contas, essa pode ter sido uma das melhores decisões de sua vida. Hoje, a estrela do OnlyFans fatura mais de 12 mil libras esterlinas por ano, cerca de 75 mil reais, vendendo fotos para os assinantes de seu perfil na plataforma.

“Algumas pessoas não se sentem atraídas por pelos porque não aceitam, mas encontrei outras que gostam”, disse a mulher, para quem a venda de fotos de suas pernas peludas e axilas é sua “principal fonte de renda” atualmente.

O dinheiro e a maior quantidade de energia não foram os únicos benefícios de sua decisão, já que Candace garante que “com o tempo” sua confiança e autoestima aumentou. “Agora estou 100% confortável na minha própria pele”, disse ela.

A influenciadora não descarta que um dia ela volte a se depilar, mas garante que ão será em breve. “Eu tenho uma página OnlyFans e meu público está focado em ver os pelos do meu corpo. É benéfico para mim continuar com isso “, disse ele ao The Mirror.