Noiva se enfurece após convidada cancelar a ida ao casamento na última hora

Uma noiva ficou completamente enfurecida depois que uma de suas convidadas desistiu de comparecer ao casamento e só avisou três dias antes da cerimônia.

Segundo relato, compartilhado pelo The Mirror, a mulher buscou apoio no fórum online Mumsnet para saber como lidar com a situação.

Em seu desabafo, ela conta que ficou enfurecida depois que uma de suas amigas desistiu de ir ao seu casamento e a informou somente três dias antes da celebração. Segundo ela, o cancelamento aconteceu pois a amiga deu à luz a um bebê apenas algumas semanas antes do casamento.

Apesar de já esperar que a amiga e o marido não fossem comparecer ao casamento, ela não recebeu uma confirmação do cancelamento e acabou pagando pela refeição do casal. No entanto, o cancelamento foi feito somente alguns dias antes do evento e após ela ligar para confirmar com o casal.

“Casei no mês passado e desde então a atitude de um casal de amigos está me incomodando. Eles confirmaram que viriam mesmo após minha amiga dar à luz e disseram que nos avisariam com antecedência em caso de mudanças nos planos”.

Ela ficou enfurecida com o cancelamento tardio

Segundo ela, o casal recebeu o filho e desde então eles passaram a compartilhar momentos com o bebê no Instagram. “Passeios, restaurantes e viagens. Eles não mencionaram o casamento e eu assumi que eles viriam porque até então eles estavam fazendo de tudo com a criança”.

“Quando liguei para confirmar a presença deles, minha amiga disse que era demais para eles e que eles não viriam. Eu estou sendo irracional por pensar que foi rude eles cancelarem somente quando eu liguei para confirmar?”, questiona a mulher.

Divididos, os comentaristas concordaram que eles foram “rudes” por não cancelar as coisas mais cedo, mas ao mesmo tempo disseram que ela deveria ser mais compreensiva com eles.

“Foi rude, ter um bebê não é uma desculpa para não comunicar algo importante”, disse uma pessoa.

“O Instagram não retrata o cansaço esmagador de ter um bebê. Eles realmente podem ter esquecido de avisar”, afirmou outro.