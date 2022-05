Ela precisou proibir o noivo de convidar a ex para seu casamento

Uma noiva ficou completamente decepcionada depois que seu noivo pediu a ela para incluir a ex-namorada na lista de convidados para o casamento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva decidiu pedir alguns conselhos para os outros usuários do fórum online Mumsnet.

Em sua postagem ela conta: “Meu noivo quer convidar sua ex para o nosso casamento, mas eu não quero nenhum ex lá. Estamos tendo um mini casamento, apenas com amigos e familiares próximos. Ao todo temos menos de 50 convidados”.

“O problema todo é que a ex-namorada dele agora está em um relacionamento sério com seu melhor amigo. Eles ainda não moram juntos, mas pretendem oficializar a relação. Nunca a conheci e nem pretendo porque não a quero lá”.

No entanto, a noiva afirma que o noivo pretende convidar a ex uma vez que ela é a acompanhante de seu melhor amigo, o qual ele faz questão que esteja presente na ocasião.

“Minha razão para não a querer lá é porque acho que nenhum de nossos ex deveria ser convidado”.

Ela está se sentindo desconfortável com a situação

Depois de explicar sua situação, a noiva questionou os demais usuários do fórum sobre estar sendo irracional em sua decisão e reforçou ainda não ter dado uma opinião definitiva para seu noivo. “Apenas disse como me sinto”.

Rapidamente diversas pessoas interagiram com a publicação, sendo que muitas defenderam o noivo da mulher.

“Você parece estar sendo irracional. Os relacionamentos passados devem ficar no passado. A ex dele agora está com o amigo dele e seu noivo é ‘só mais um’ na vida dela”, comentou uma pessoa.

“Se a ex dele agora é apenas a acompanhante de seu melhor amigo, então não tem motivos para você não a querer por lá. Ele não pode convidar o amigo sem convidar a companheira dele”, apontou outro usuário da plataforma.

“A decisão é sua, mas se você não se sentir confortável com a presença dela, então nada de ex no casamento. É o seu dia”, afirmou uma terceira pessoa.