Erro de edição deixa noiva com aparência ‘assustadora’ nas fotos do casamento

Uma fotógrafa cansada se viu em uma situação inusitada depois de descobrir que um pequeno deslize na edição das fotos de um casamento deixou a noiva com uma aparência completamente assustadora.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Tanya Volt, uma fotógrafa especializada em casamentos, compartilhou em seu perfil do TikTok o registro que a fez cair em lágrimas.

Após um longo dia de trabalho ela decidiu fazer algumas pequenas edições e correções nas fotos do casamento e enviou as provas para o casal.

Somente após receber um e-mail da noiva foi que ela percebeu que durante as edições acabou se equivocando e “dando uma boca extra” para a noiva, garantindo a ela um visual um tanto quanto assustador graças ao novo sorriso estampado em seu queixo.

Embora a celebração do casamento de Julia e Brett Oliver tenha acontecido em 2018, as imagens voltaram a repercutir nas redes sociais recentemente.

Ela compartilhou o registro em seu TikTok

Segundo relato de Tanya, a celebração foi realizada no quintal do casal: “Foi um casamento de quintal, muito fofo e doce. Eles moram na praia em Perth, Austrália, e quiseram celebrar de forma íntima com sua família. Foi um dia lindo”.

“Eu usei um aplicativo para editar as fotos e corrigir algumas questões de iluminação. Como fiz várias edições em um mesmo dia eu decidi enviar aos noivos uma prévia no mesmo momento. No caso deles, tentei ressaltar as cores para destacar os tons do pôr do sol”, explica a fotógrafa.

“Eu estava muito cansada e só queria adiantar o trabalho e enviar para eles uma prova no mesmo dia. Hoje acredito que eu deveria ter dormido, levantado, tomado um café e enviado de manhã. Não verifiquei corretamente a foto e a envie e recebi o retorno da noiva: ‘Amei as fotos! A propósito, acho que você cometeu um erro de edição e me deu algumas bocas extras’”.

Segundo ela, a noiva achou a situação engraçada e enviou diversos emojis rindo. “Fiquei muito envergonhada, não foi tão ruim quanto me lembro. Ela riu da situação e foi fácil de arrumar. Desde então, verifico as imagens duas vezes antes de enviar”, finalizou a fotógrafa.