Após fim do noivado, mulher faz festa à fantasia de ‘descasamento’

Kallynca Carvalho dos Santos resolveu fazer festa á fantasia após fim do noivado (Reprodução / Instagram)

O fim de um relacionamento de 13 anos com a data para celebrar o noivado já marcada levou a servidora pública Kallynca Carvalho dos Santos, de 29 anos, a um impasse: cancelar tudo e pagar as multas dos fornecedores ou tocar a festa, mesmo sem noivo.

Foi quando ela teve a ideia de fazer um ‘descasamento’, uma festa à fantasia com convites à venda por R$ 200 para ajudar a arcar com o prejuízo, de acordo com notícia publicada pelo G1.

O noivado da curitibana estava marcado para o próximo dia 21 de maio e, segundo ela, para cancelar tudo ela teria que arcar com a multa de 40% do valor total da festa, além das despesas com funcionários e outras taxas.

Foram distribuídos 200 convites para a festa, que seria realizada em um famoso salão da região Metropolitana de Curitiba. A festa foi uma surpresa feita pela mãe e pelo avô, e ela disse que não achava justo que eles saíssem do prejuízo após o rompimento do noivado.

LEIA TAMBÉM: Ex-morador de rua na Fazenda 14? Boatos dizem que seu nome é cotado para o reality

Mas o objetivo da festa, segundo ela, não é ter lucro, mas comemorar uma nova fase de sua vida. Independente de eu alcançar meus objetivos, eu estou feliz. Como meu avô dizia, se a vida te der um limão, faça uma limonada. E é isso o que eu fiz”

Agora, quem quiser participar do descasamento de Kallynca terá que desembolsar R$ 200 e arranjar uma fantasia para participar da festa, com direito ao jantar, bebidas, música e uma refeição extra durante a madrugada.

Segundo ela, 50 já foram vendidos e a expectativa é de que todos saíam antes da data do evento.

Pode interessar também:

Mulher é elogiada por não ceder assento livre do seu lado no avião devido a seu peso; entenda