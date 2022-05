Mulher é elogiada por não ceder assento livre do seu lado no avião devido a seu peso; entenda. (Reprodução/Pixabay - Juno1412)

Nesta quinta-feira (12), uma mulher ganhou notoriedade rapidamente ao postar um relato na plataforma Reddit. Ela contou que enfrentou um episódio dentro do avião e imaginou que aquilo poderia acontecer um dia.

“Eu sou obesa. Até parece que eu estava confortável em ter dois assentos no avião sendo obesa. Estou bem ciente disso e realmente não gosto de incomodar as pessoas com meu peso”, iniciou o relato do perfil Tessy23.

Há uma semana a mulher estava a caminho de uma conferência e comprou passagens de avião. “Geralmente quando viajo com meu namorado não compro dois porque ele senta ao meu lado”, escreveu. Sendo assim, ela adquiriu dois assentos para utilizar.

“Eu me encaixo em um, mas meu lado geralmente toca a pessoa e me sinto desconfortável por ela. Já aconteceu de me derem olhares desagradáveis e me senti extremamente desconfortável durante todo o voo”, desabafou.

A situação de desconforto no avião

O que a moça imaginava um dia acontecer, ocorreu naquele momento. Ela se sentou no avião e colocou seu braço no apoio para se sentir confortável. Um casal surgiu no avião e se sentou do lado da moça ao notar o vazio.

“Aconteceu exatamente o que eu temia. Meu lado continuou tocando o cara e ele até me empurrou um pouco quando se mexeu no banco. Eu estava me sentindo extremamente desconfortável e perguntei se ele poderia ir para o seu lugar porque eu comprei este para meu conforto”, relatou.

Após solicitar educadamente que o homem saísse, ele se recusou e falou sobre querer ficar com a namorada, pois o banco estava vazio. A moça explicou que pagou pelos dois assentos justamente para se sentir confortável.

“Ele recusou novamente e começou a conversar com sua namorada. Liguei para a comissária de bordo e calmamente disse a ela o que estava acontecendo. Ela pediu ao cara para sair do meu segundo assento e ele e sua namorada me deram um olhar desagradável. A namorada resmungou algo como “put* gorda do c*r*lho” baixinho, mas nada diretamente para mim”, finalizou.

A mulher é apoiada no fórum

Após relatar o ocorrido, diversos usuários da plataforma tomaram suas dores e deixaram suas considerações nos comentários. Dentro de 6 horas o post atingiu quase 20 mil votações.

“É o seu lugar. Você pagou por isso. Se aquele casal (sem classe) queria tanto se sentar junto, eles deveriam ter pagado pelos assentos juntos”, registou um internauta com mais de 30 mil votos na resposta.

“Você foi educada e simpática através da interação de acordo com o que escreveu. Qualquer funcionário do setor de serviços preferiria lidar com você e os assentos pelos quais você pagou do que com 90% das outras pessoas que eles precisam ver todos os dias. Você pagou dinheiro por aquele assento, é o seu assento”, registou outro internauta.