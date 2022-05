Mulher troca relação de 14 anos por ‘alma gêmea’ que conheceu em viagem, mas acaba sendo rejeitada

Uma mãe de dois filhos se tornou viral nas redes sociais depois de revelar que deixou seu marido de longa data por um homem que ela acreditava ser sua “alma gêmea” – mas que acabou sendo rejeitada.

Amanda Trenfield escreveu sobre a saga emocional em seu novo livro “When A Soulmate Says No”, como detalhado pelo site New York Post.

Trenfield descreve um encontro elétrico com sua chamada alma gêmea, que ocorreu enquanto ela estava em um jantar com o marido, durante uma viagem de trabalho na Austrália.

“Quando nossos olhos se encontraram, houve uma familiaridade instantânea que foi mais profunda do que uma conversa de bebedouro. Esses olhos se encontraram antes. Doze anos antes. Seu nome era Jasão. Eu não tinha esquecido.”

Trenfield não explicou as circunstâncias em que ela conheceu Jason anteriormente, mas disse que sentiu uma atração imediata e logo iniciou uma conversa com ele.

A dupla continuou a beber e conversar noite adentro, com a autora insistindo que sua atração por Jason só se intensificou com o passar das horas.

A dupla terminou a noite com um abraço, enquanto Trenfield sussurrava no ouvido de Jason: “Isso não acabou, preciso vê-lo novamente”.

Menos de um mês depois, Trenfield terminou seu casamento de 14 anos com o marido, apesar de não ter tido mais nenhuma comunicação com Jason desde a noite do jantar.

A história rapidamente se tornou viral no Twitter, com muitos parecendo gostar da perspectiva do desgosto da autora.

No entanto, ela também teve apoiadores, que a elogiaram por escrever sua verdade emocional. Trenfield não respondeu publicamente à controvérsia que o trecho causou.

Ainda de acordo com as informações, Amanda supostamente agora trabalha como “coach de vida” e não parece ter se reconciliado com o ex-marido.

Com informações do site New York Post