Ex-morador de rua na Fazenda 14? Boatos dizem que seu nome é cotado para o reality

Boatos espalharam pelas redes sociais nesta quinta-feira de que o nome do ex-morador de rua Givaldo Alves fosse um dos contados para entrar na próxima edição de A Fazenda (14), reality show da Record.

Em seu Instagram, Givaldo se adiantou e fez uma postagem dizendo que não tinha interesse em participar do reality. “Talvez eu conte o motivo, mas por hora prefiro só declinar”, disse em sua postagem.

O assunto ganhou corpo nas redes e a emissora se manifestou dizendo que a Record não tem nenhum interesse em escalá-lo para A Fazenda 14, cuja estreia está programada para a segunda semana de setembro.

LEIA TAMBÉM: Mulher é elogiada por não ceder assento livre do seu lado no avião devido a seu peso; entenda

CONTA REATIVADA

Após semanas brigando com a plataforma na Justiça, o ex-mendigo conseguiu que o Instagram reativasse sua conta principal na rede social. A conta, com 470 mil seguidores, havia sido banida por conta de denúncias de haters, impedindo Givaldo de usá-la para fazer publicidade.

Nesse meio tempo, ele estava usando a conta do TikTok, com mais de 700 mil seguidores e uma conta no Youtube que abriu há pouco tempo.

A Justiça já havia marcado uma audiência de conciliação entre ambas as partes, que seria no próximo dia 17, mas a plataforma social achou por bem liberar a conta do ex-morador de rua com antecedência.

FAMA

Givaldo ficou famoso quando um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando Givaldo sendo flagrado pelo marido de uma mulher com quem fazia sexo dentro de um carro nas ruas de Planaltina. Ele foi espancado pelo marido e ficou nove dias internado, e quando saiu, sem saber, já era uma celebridade.

Desde então, com a ajuda de terceiros, abriu canais nas redes e é visto transitando em festas e entre celebridades, como no Carnaval, onde foi fotografado com Boninho e outros artistas na Marquês de Sapucaí.

Desde então, deixou as ruas do Distrito Federal para morar em um hotel e ganha dinheiro vendendo mensagens personalizadas de vídeo e fazendo aparições em festas e eventos.