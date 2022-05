Mãe é criticada após revelar planos para um chá de bebê de 3 dias e 2 noites

Uma mulher ficou completamente assustada após descobrir os planos de sua amiga para comemorar a chegada de seu terceiro filho. Segundo ela, o chá de bebê da amiga inclui uma viagem e planos para atividades realizadas em três dias.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu ir até o fórum Mumsnet para compartilhar o convite recebido e questionar os demais usuários se realmente ela estava exagerando ao considerar a comemoração como algo excêntrico.

Após receber o convite enviado por uma de suas amigas, a mulher chocada foi até o fórum onde compartilhou detalhes da “agenda” da comemoração.

Segundo ela, a festa terá a duração de 3 dias e duas noites, nas quais estão inclusos: “viajar para outra cidade; refeição no primeiro dia e noite; um dia de atividades; jantar em um restaurante; brunch na terceira manhã e a hospedagem em um hotel caro”.

Além disso, os convidados também receberam uma lista de presentes desejados com itens “extremamente caros” e orientações para “eventos temáticos” como uma “noite rosa”.

Ela ficou chocada com o planejamento

Diante dos planos da amiga, a mulher já decidiu que não irá comparecer ao evento já que nem sequer foi convidada para a cerimônia de casamento da mulher, sendo convidada somente para a recepção.

“Não estou chateada com isso, mas acho um exagero! Tenho quase o mesmo ‘nível’ de amizade do que na época de seu casamento pois somos parte de um grupo de amigos que estão juntos sempre”.

Ela então revelou que além de estar presente nas celebrações, os convidados deverão arcar com as despesas do dia. “Deveremos cobrir não só os custos com nossas coisas, mas também com as coisas e ‘atividades’ dela. Incluindo uma massagem para gestantes em um local extremamente caro”.

Rapidamente os usuários do Mumsnet comentaram a publicação e compartilharam suas opiniões sobre o assunto, muitos concordando que é uma celebração exagerada.

“Algumas pessoas realmente precisam se controlar”, escreveu uma pessoa ao que outra complementou: “Isso é insano! E ela ainda sugere isso assumindo que os convidados paguem por todo o resto?”.