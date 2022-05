Mãe cria o ‘teste do copo’ para ajudar a decidir o nome de um bebê

Uma mãe compartilhou um truque simples que a ajudou a decidir o nome de seu bebê minimizando a possibilidade de nomear a criança de forma embaraçosa ou extremamente incomum. Ela simplesmente decidiu criar uma forma de ver como as pessoas reagem ao nome quando ele é dito em voz alta.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu usar a tática para evitar que seu bebê seja alvo de comentários desagradáveis por conta de seu nome.

O plano dela é simples de ser executado e envolve somente algum tempo e uma Starbucks próxima de seu caminho. Ela publicou sua ideia no fórum Mumsnet para dividir o “teste” com outras mães e explicou:

“Tudo o que você precisa fazer é ir até um Starbucks, ou algum estabelecimento do mesmo tipo em que as pessoas te chamem pelo nome. Quando pedirem o nome para colocar em seu pedido, dê a eles um dos nomes que você pretende dar para seu bebê. Eles escreverão o nome e te chamarão por ele, logo você será capaz de ver a reação dos funcionários e demais clientes”.

Ela afirma que a tática é funcional

Em sua publicação ela escreveu que chegou a compartilhar algumas ideias para o nome de seu bebê no próprio fórum e que teve alguns retornos informando o quão “desagradável e egoísta” era sua escolha.

Com isso, ela ficou tentada a ver a reação de outras pessoas ao nome escolhido. “Comecei a pensar sobre ir ao Starbucks e dar o nome do meu bebê para poder avaliar a reação das pessoas”.

“Tentei fazer isso algumas vezes e vi que, no mundo real, a reação das pessoas era bem diferente do que tive quando compartilhei o nome aqui no Mumsnet. Eles diziam: ‘Uau! Que nome diferente e legal!’, e principalmente os mais jovens eram bem positivos. Ninguém teve problemas em escrever, soletrar ou pronunciar o nome. Acho que o teste vale a pena”.

Leia também: Nome de bebê ‘único’ deixa a tia da criança completamente espantada

Após contar sua tática, a mulher compartilhou o nome escolhido para sua filha: “Com isso, ficamos felizes com a nossa escolha. Nossa filha se chamará Xanthe!”.

Depois da revelação sobre o teste, diversas pessoas comentaram a publicação: “É uma boa ideia testar o nome dessa forma. Fico feliz em saber que isso te deu confiança para seguir com sua escolha”.

“Lembre-se de que quando as pessoas comentam sobre um nome incomum em uma situação como essa, geralmente elas estão sendo educadas. Elas querem fazer perguntas sobre o nome e geralmente começam elogiando mesmo não sendo sua real opinião”, sinalizou uma pessoa.