Mulher fica espantada ao descobrir o ‘nome único’ de sua sobrinha

Uma mulher ficou completamente espantada ao descobrir o nome escolhido por sua irmã mais velha para sua sobrinha recém-nascida. Segundo ela, a família esperava por um nome de bebê tradicional e “não tão exclusivo”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, após saber da escolha a mulher foi, de forma anônima, desabafar sobre essa situação com os demais usuários do Reddit.

Ela conta que há algum tempo sua irmã, que mora em Los Angeles, havia dito para ela que planejava dar um nome tradicional e popular para a filha, citando como exemplo nomes como Elizabeth, Anna ou Ella. No entanto, a família, e principalmente os avós da criança, se surpreenderam ao saberem de seu “nome único”.

“Minha irmã nunca esteve perto da minha família depois de se mudar para Los Angeles. Ela quer se tornar uma influenciadora e está tentando viver como uma”, conta.

“Semana passada ela teve seu bebê e não tinha a menor ideia de qual nome escolher para minha sobrinha, mas nos disse que estava pensando em algo como Elizabeth, Ashley, Ella, Anna e nomes nessa linha. Isso deixou nossa mãe muito feliz porque ela detesta quando pais dão nomes estranhos a seus bebês”.

Ela estava desconfiada das intenções da irmã

Depois de ficar desconfiada sobre as intenções da irmã, a mulher viu seus temores se concretizarem quando a irmã anunciou a chegada de sua filha nas redes sociais.

“Fiquei mortificada quando vi minha irmã postar o anúncio do nome de seu bebê. O nome da minha pobre sobrinha é Kynzlyleigha Everella, se pronuncia Kin-zlin-lee-uh Ever-ella. Eu quase parei de respirar!”, declarou a mulher.

A reação de seus pais também não foi das melhores: “Eles ficaram surpresos e desapontados. Ligamos para ela e dissemos como a menina será alvo de ataques e ofensas. Ela simplesmente desligou o telefone. Sei que o bebê é dela e do marido, mas o nome é exagerado demais! Sou uma idiota por pensar isso?”.

Diversas pessoas comentaram em sua publicação, com muitos ficando ao seu lado: “Eu trabalhei por anos com crianças do jardim de infância e sei que ela vai gastar muitas lágrimas aprendendo a soletrar seu nome e vai escolher um apelido muito rápido”.

“A vida dela não vai ser fácil, seu nome está no mesmo nível do nome do filho do Elon Musk”, comentou outro usuário da plataforma.