SAMU é acionado e descobre que paciente é a mulher mais velha do mundo

A prefeitura de Bom Jesus da Lapa descobriu por acaso de uma de suas mais antigas moradoras é na verdade a mulher mais velha do mundo.

Acamada e com problemas de saúde, a baiana Maria Gomes dos Reis precisou de atendimento de emergência do SAMU e na hora de verificar os documentos no hospital descobriu-se que a paciente nasceu em 16 de junho de 1900, no povoado de Boa Vista, em Bom Jesus da Lapa, lugar no qual reside até hoje. Ou seja, ela tem 121 anos e completará 122 ainda neste ano.

Segundo o Guinness Book, a pessoa mais velha do mundo era a japonesa Kane Tanaka, de 119 anos, que morreu em abril deste ano. Com sua morte, o título passou para a freira francesa Lucile Randon, de 188 anos, que nasceu em 11 de fevereiro de 1904. A terceira na fila da idade é uma polonesa, de ‘somente’ 115 anos.

Aposentada, dona Maria mora com a neta, pois todos os seus filhos já morreram. É ela que dá comida e cuida das necessidades da avó. Antes de ficar acamada, há 8 anos, era ela quem cuidava dos netos e dos bisnetos. A neta Célia Gomes disse que era uma mulher muito ativa, cozinhava, lavava as roupas e não perdia uma missa.

Hoje ela tem 13 bisnetos e seis tataranetos e pode presenciar o nascimento da quinta geração de sua família, coisa que poucas pessoas puderam fazer na vida.

Célia disse que todo mundo na família sabe que ela tem uma idade bastante avançada, mas ninguém imaginava que era a pessoa mais velha do mundo.

