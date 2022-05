Engenheira diz que foi dopada com spray durante corrida de aplicativo

Uma engenheira de 35 anos registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira afirmando ter sido dopada por um motorista de aplicativo durante uma corrida no Rio de Janeiro, segundo notícia publicada pelo site Extra.

Ela contou que pegou o carro para fazer uma corrida de São Conrado, na zona sul, à Barra da Tijuca, na zona oeste, quando o motorista borrifou um produto dentro do carro, que estava com as janelas fechadas, cujo cheiro era muito forte.

A engenheira disse que imediatamente começou a sentir falta de ar e perder os sentidos. Com medo de desmaiar, ela pediu que ele parasse em um posto de gasolina para comprar uma água e algo para comer. No posto de conveniência, ela pediu ajuda aos atendentes e cancelou a corrida. “Eu não conseguia sentir o chão”, disse.

Ainda sem entender exatamente o que aconteceu, a engenheira publicou o fato nas redes sociais e 10 mulheres a procuraram dizendo que foram vítimas do golpe, mas também não procuraram a polícia porque ficaram de dúvida se foram dopadas ou não. “Elas acharam que seriam chamadas de loucas”, disse. Por conta disso, ela resolveu procurar a polícia.

A polícia convocou o motorista e a passageira para prestarem depoimento e a engenheira foi encaminhada para fazer exame toxicológico para saber se há alguma substância estranha em seu sangue. A polícia abriu inquérito como lesão corporal.

Em outro caso semelhante divulgado nas redes sociais, três mulheres estavam em carro de aplicativo se dirigindo para o Recreio dos Bandeirantes quando o motorista começou a borrifar algo dentro no carro de forma contínua, com cheiro muito forte, fazendo com que as três ficassem sem ar.

Elas imediatamente abriram todas as janelas do carro para ventilar o ambiente.