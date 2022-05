Vídeo mostra momento em que mulher encontra pai e tia saindo de motel; assista

Não é a primeira vez e possivelmente não será a última em que duas pessoas são flagradas sendo infiéis. E, para quem está curioso, um vídeo registrado no México mostrou o momento em que uma mulher encontrou o pai e a tia saindo de um motel.

Em espanhol, é possível escutar a sobrinha, cuja identidade não foi revelada, dizer: “Esta é a Mireya, irmã da minha mãe, que dormiu com meu pai. Nós a tiramos do motel. Ela é irmã da minha mãe, é nojenta”, afirma aos gritos.

“Corra Mireya, como a rata que você é. [termo ofensivo] velha imunda. Como você se atreve, [termo ofensivo]? Deixe suas filhas verem que [termo ofensivo] você é, [termo ofensivo]. Ao final, todos te viram, Mireyita”, disse.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que a tia foge do local após ser encurralada. Ela foi perseguida por alguns metros, mas conseguiu escapar.

Mais detalhes do vídeo

Além de ficar evidentemente furiosa com a tia, o pai da mulher não escapou dos gritos e do discurso que dizia: “É melhor você ir já! Nem pense em ir para casa porque você não tem um lugar lá, seu cachorro nojento do [termo ofensivo]”

E então, está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

