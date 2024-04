Pepe Mujica anuncia tumor no esôfago e diz que continuará lutando: “a vida é uma aventura formidável!”

Com 88 anos, o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica revelou nesta segunda-feira que foi diagnosticado com um tumor no esôfago, mas que enquanto puder continuará ativo e entretido com suas plantações e na luta política.

ANÚNCIO

“Na minha vida, mais de uma vez o ceifador esteve rondando a cama, mas ele continuou a me pastorear. Dessa vez me parece que ele vem com a foice em punho e veremos o que acontece”, disse.

O ex-presidente já enfrenta há mais de 20 anos uma doença imunológica que afeta seus rins, e por isso deve enfrentar dificuldades para fazer sessões de quimioterapia. Entretanto, ele fez questão de transmitir uma mensagem otimista a todos que o seguem, principalmente à juventude.

Recomendados

“Quero transmitir às meninas e aos meninos que a vida é bela, mas se desgasta. A questão é recomeçar cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança. Ninguém é salvo sozinho”, declarou.

Mais do que uma declaração médica, Pepe fez demonstrou bom humor e fez uma declaração poética. “Morrer, há que morrer. Pertencemos ao mundo dos seres vivos, e no mundo dos seres vivos nascemos destinados a morrer. É por isso que a vida é uma aventura formidável “, afirmou Mujica.

O ex-presidente disse que por enquanto se sente bem e não soube detalhar os próximos passos que sua equipe médica tomara. “Não sou médico, não tenho ideia do que vão fazer, então não perguntem nada sobre medicina”, garantiu.