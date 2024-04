VÍDEO: Garçom corta pescoço de vereador e fere duas pessoas durante ataque em restaurante, no CE

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra um ataque em um restaurante que terminou com a morte do vereador César Araújo Veras (PDT), de 51 anos, na cidade de Camocim, no Ceará (assista abaixo). Outras duas pessoas também ficaram feridas e foram socorridas. Segundo a polícia, o autor é o garçom Antônio Charlan Rocha Souza, de 34 anos, que foi preso logo depois do crime. Ainda não há informações sobre a motivação.

O caso aconteceu por volta das 13h30 de domingo (28). O vereador tinha acabado de chegar ao restaurante, acompanhado de uma mulher, e se dirigiu para uma das mesas. Instantes depois, o garçom se aproximou pelas costas do parlamentar e o cortou no pescoço.

Na sequência, o garçom foi até outra mesa, onde esfaqueou Fábio Roberto de Castro, de 55 anos, que é cliente do restaurante. Antes de fugir, ele ainda feriu Euclides Oliveira Neto, de 56, dono do estabelecimento, na região do abdômen.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Deputado Murilo Aguiar, mas o vereador não resistiu. Já o cliente e o dono do restaurante receberam os primeiros cuidados no local e depois foram transferidos para a Santa Casa de Sobral, onde permanecem internados. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde deles.

O garçom fugiu após o ataque, mas foi preso no Bairro Tijuca, quando tentava deixar a cidade Camocim. De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará (SSPDS), ele levava a faca usada no crime, que foi apreendida e encaminhada para perícia.

Após a prisão, Souza foi levado para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa e duas tentativas de homicídio qualificado. Ele ainda não revelou qual a motivação do crime.

Quem era o vereador?

O vereador César Araújo Veras cumpria seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Camocim. Ele era filiado ao PDT desde 2021 e chegou a presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da cidade.

Formado em administração de empresas, ele era casado e deixou dois filhos. A Câmara Municipal de Camocim lamentou a morte do político e decretou luto de sete dias.

O corpo do parlamentar é velado desde a manhã desta segunda-feira (29) e será sepultado no fim da tarde, no Cemitério São José.