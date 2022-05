Este é o vídeo do influenciador do RJ que chamou a atenção de Mark Ruffalo

O ator Mark Ruffalo, o Hulk da Marvel Studios, voltou a se referir ao processo eleitoral brasileiro e, desta vez, repostou no Twitter um vídeo do influenciador carioca Raphael Vicente. Mark escreveu: “Que lindo ver os jovens reagindo, muitos vídeos incríveis! Esse aqui do @raphaelviicente está demais! Continuem mandando, o prazo é quarta agora, 4 de maio! #TiraoTituloHoje”.

Que lindo ver os jovens reagindo, muitos vídeos incríveis! Esse aqui do @raphaelviicente está demais! Continuem mandando, o prazo é quarta agora, 4 de maio! #TiraoTituloHoje https://t.co/TENMqs60TR — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 3, 2022

Raphael Vicente ganhou fama postando vídeos engraçados nas redes sociais. Seus vídeos têm um nível de produção acima da média e sempre falam de temas atuais. No vídeo repostado por Mark Ruffalo, o influenciador fez uma esquete incentivando jovens a tirarem o título até 4 de maio. Veja abaixo:

ENTRA NO CARRO JOVEM, VAMOS TIRAR ESSE TÍTULO!



Essa é a melhor campanha pra tirar o título de eleitor que vcs vão ver hojee pic.twitter.com/AO8UxPT9f2 — rapha (@raphaelviicente) April 27, 2022

Raphael Vicente sempre conta com a participação de membros da sua família e, às vezes até os vizinhos embarcam nas suas ideias. O influenciador tem quase 170 mil seguidores no Twitter, 421 mil no Instagram, mas é no TikTok que ele ganhou fama, onde tem mais de 2,6 milhões de seguidores.

Raphael é um morador da Maré, no Rio de Janeiro, e no vídeo sobre o título eleitoral, ele faz uma paródia recriando uma cena do filme ‘Meninas Malvadas’, de 2004.

Não foi somente Mark Ruffalo que falou sobre o processo eleitoral brasileiro, o astro de Star Wars, Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker, também repostou um gif feito com uma cena sua em um dos filmes da saga.

Tirem o título de eleitor até 4 de maio, jovens do Brasil! May the 4th be with you...ALL! 🇧🇷 pic.twitter.com/JmlC8qFYZV — Mark Hamill (@MarkHamill) May 2, 2022

Essa não é a primeira vez que o astro da Marvel Studios se refere ao processo eleitoral brasileiro. Anteriormente, em abril e em março ele já tinha postado frases com referência ao presidente Jair Bolsonaro.

“Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 17 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições. Têm até dia 4 de maio para o fazerem”, escreveu o astro da Marvel Mark Ruffalo no Twitter ao responder o tweet de Anitta com a mesma mensagem.