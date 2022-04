Mulher grita com sogra por anunciar gravidez da nora usando Facebook de seu marido

Nesta quarta-feira (13), uma usuária do Reddit postou um desabafo no fórum contando que se irritou com sua sogra pela atitude de postar sobre sua gravidez na rede social do marido. De acordo com ela, sua gravidez foi descoberta recentemente. Sendo assim, a moça ainda estava planejando com seu esposo sobre como anunciar.

“É o seguinte, eu disse a ele para não contar a ninguém, mas [meu marido] acabou contando para a mãe, porém a fez jurar que não diria nada. Ele não disse a ela que não tínhamos certeza sobre contar, mas apenas para ficar quieta”, escreveu a mulher.

Segundo o relato, a sogra teria insistido sobre fazer a publicação em seu Facebook, porém a nora negou, deixando claro que só anunciaria quando ela e seu marido decidissem o momento certo.

A postagem sobre a gravidez no Facebook

No dia anterior, a mulher relatou ter descoberto que sua sogra havia entrado na conta de seu marido no Facebook e jogou a bomba, fingindo ser a mãe da criança anunciando a gravidez.

“Fiquei chocada e liguei para ela. [Minha sogra] disse que achava que se ela fizesse o anúncio usando uma de nossas contas de mídia social, não nos importaríamos e ainda pareceria que fomos nós que fizemos o anúncio”, disse a mulher.

“Mas como afirmei anteriormente, ainda estávamos tentando tomar uma decisão. Perdi a paciência e gritei com ela, o que a fez chorar. Eu disse que ela ultrapassou e estragou tudo completamente. Em seguida, ela desligou [o telefone]”, continuou.

A reação do marido

A mulher contou que seu marido entrou na sala gritando com ela sobre ter dado um mau tratamento a sua mãe.

“Eu disse a ele que [a sogra] violou nossa privacidade e nos colocou em mais pressão para finalmente tomar uma decisão pelo bebê, já que a família agora está ligando para dizer ‘parabéns’.”

Ela contou que o homem chamou sua atenção sobre ter ferido dos sentimentos da mãe ao ter gritado com ela e fazendo-a chorar.

“Ele exigiu que eu pedisse desculpas. Conversamos sobre a gravidez mais tarde, mas não respondi e recusei quando ele tentou me forçar a ir até a casa da mãe dele e ‘rastejar’ com desculpas”, finalizou a mulher.