Terry Wallis, o homem que ‘dormiu por 19 anos’, morreu na última terça-feira

Terry Wayne Wallis sofreu um grave acidente de carro em 1984, quando o automóvel no qual viajava caiu de uma ribanceira em um riacho, no estado de Arkansas, nos Estados Unidos. O carro foi encontrado apenas no dia seguinte, mas seu amigo já estava morto.

Ele entrou em coma profundo, que durou por 19 anos. Na época, sua filha Amber tinha apenas seis semanas de vida. Em 2003, contra todos os prognósticos ele acordou e disse a palavra “mãe”, surpreendendo a família e os médicos, que já consideravam seu estado irreversível.

“’Ele começou com “mãe” e a surpreendeu, e depois disse “Pepsi”, em seguida “leite”. E agora é qualquer coisa que ele queira dizer”, disse na época a diretora social da clínica de reabilitação, Alesha Badgley.

Desde então ele ficou conhecido em todo o mundo como “o homem que dormiu por 19 anos”. Mas mesmo contra todos os diagnósticos de que seu quadro era irreversível, sua família nunca o abandonou. Eles sempre o visitaram no hospital, regularmente, e o levavam para casa nos fins de semana, o que os médicos acreditam ter contribuído para seu restabelecimento.

Wallis chegou a recobrar movimento de algumas partes do corpo, mas em função dos ferimentos e dos anos em coma passou as últimas duas décadas com restrições motoras.

Ele faleceu na última terça-feira, aos 67 anos, de causas não divulgadas. Em seu obituário, a família lembrou de seu forte senso de humor, de que ele gostava muito de ouvir música ao vivo tocada por seu irmão, de beber Pepsi e de “comer qualquer coisa a qualquer hora”.

