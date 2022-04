Um professor da Indonésia foi condenada à morte por fuzilamento por engravidar pelo menos oito alunas na primeira sentença desse tipo.

Herry Wirawan, de 36 anos, engravidou as meninas entre 2016 e 2021 em um internato que ele administrava para pessoas de origens mais pobres.

As jovens vítimas deram à luz enquanto ainda estavam na escola e seus bebês foram usados para garantir mais doações, como detalhado pelo site The Mirror.

Wirawan foi condenado à prisão perpétua pela primeira vez em fevereiro, mas o Supremo Tribunal de Bandung, na Indonésia, agora mudou para a pena de morte.

Herri Swantoro, juiz presidente, disse que o réu feriu profundamente suas vítimas e cometeu “o crime mais grave”.

É a primeira vez que uma sentença de morte é proferida pelas autoridades indonésias em um caso de agressão sexual.

Wirawan, segundo o tribunal, vinha abusando sexualmente de estudantes desde 2016, quando abriu o internato na cidade de Bandung, em Java Ocidental.

Segundo o site, Wirawan provocou revolta na Indonésia sobre as taxas de violência sexual e abuso de mulheres, e também provocou pedidos para que um projeto de erradicação da violência sexual fosse promulgado.

Professor é condenado à morte por fuzilamento por engravidar pelo menos oito alunas

Um pelotão de fuzilamento realiza as execuções, composto por membros de uma unidade policial conhecida como Brimob.

O estupro de uma criança geralmente acarreta 15 anos de prisão, mas os juízes têm poderes adicionais para proferir sentenças mais duras.

Ainda de acordo com as informações, a pena de morte foi adicionada como uma opção para abusadores de crianças em mudanças nas leis de proteção à criança do país.

Teacher sentenced to death by firing squad for impregnating at least eight young pupilshttps://t.co/OPtXs11OzD pic.twitter.com/rGlrTtQn8F — The Mirror (@DailyMirror) April 6, 2022

Com informações do site The Mirror