Pães envenenados são nova estratégia da população ucraniana contra os invasores russos

Pelo menos dois soldados morreram e 28 foram internados em estado grave após comerem os famosos pyrizhky, pães recheados que são considerados uma iguaria tanto na Rússia quanto na Ucrânia, segundo notícia veiculada pelo Daily Mail.

Os pães recheados foram entregues como ‘presentes’ por moradores da cidade de Izium, perto de Kharkiv, aos soldados da 3ª Divisão de Fuzileiros Motorizados da Rússia. Só um detalhe passou despercebido por todos: estavam envenenados.

Os vinte e oito soldados que comeram e não morreram estão internados em unidades de terapia intensiva (UTI). Há informações que outros 500 soldados estão internados com uma intoxicação alcoólica grave, cuja origem, é desconhecida.

De acordo com o Daily Mail, o envenenamento de alimento é a mais nova arma usada pelos civis para lutarem contra a invasão de suas cidades.

Os pães assassinos, chamados de pyrizhky na região, são muito conhecidos e apreciados, servidos em geral como aperitivos ou sobremesas após as refeições. Trata-se de uma massa fechada com recheio que pode ser doce ou salgado, geralmente carne ou batata, na versão salgada, e maçãs e damascos, na versão doce.

COVA RASA

Um assessor do Ministério do Interior ucraniano revelou nesta segunda-feira que a prefeita do povoado de Motyzhy, nos arredores de Kiev, seu marido e seu filho foram encontrados mortos e enterrados em covas rasas na região.

Segundo o assessor Anton Herashchenko, eles foram torturados e assassinados pelas tropas russas, que ocupavam aquele povoado há mais de um mês.

As tropas russas se retiraram das aldeias ao redor de Kiev, segundo os analistas para se reorganizarem, deixando um cenário de morte e devastação.

MASSACRE EM BUCHAS

Com o fim dos bombardeios e a recente retirada dos soldados russos, mãos de 400 corpos de civis foram recolhidos das ruas, muitos deles executados com as mãos amarradas e corpos jogados em valas comuns.Muitas vítimas foram esmagadas dentro de seus carros por tanques de guerra.

Moradores locais disseram as tropas russas matavam todos os civis que estivessem nas ruas, inclusive idosos de passavam de bicicletas, sem nenhum motivo aparente.