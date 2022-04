Massacre em Bucha: “O mal absoluto invadiu nossas terras”, diz presidente da Ucrânia

Imagens dos mortos espalhados pelas ruas da cidade ucraniana de Bucha, invadida a mais de um mês pelo exército russo, tomaram conta dos principais jornais e redes sociais do planeta.

Com o fim dos bombardeios e a recente retirada dos soldados russos, mãos de 400 corpos de civis foram recolhidos das ruas, muitos deles executados com as mãos amarradas e corpos jogados em valas comuns.Muitas vítimas foram esmagadas dentro de seus carros por tanques de guerra.

Moradores locais disseram as tropas russas matavam todos os civis que estivessem nas ruas, inclusive idosos de passavam de bicicletas, sem nenhum motivo aparente.

Segundo o prefeito da cidade que chegou a ter 36 mil habitantes, Anatoliy Fedoruk, Moscou é responsável pelo massacre que os jornalistas presenciaram nas ruas nos últimos dias.

O presidente ucraniano , Volodymyr Zelensky, chamou os soldados russos de “assassinos, torturadores, estupradores e ladrões. “O mal absoluto invadiu nossas terras”, disse.

LEIA TAMBÉM: Mais testemunhas denunciam o vereador do RJ Gabriel Monteiro por estupro

Crimes de Guerra

Líderes ocidentais classificaram as cenas filmadas em Bucha de crimes de guerra e pediram que os responsáveis sejam julgados pela Justiça internacional e todos defendem que mais sanções sejam aplicadas à Rússia.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, denunciou a agressão injustificada do presidente russo Vladimir Putin evocou um “possível genocídio” na cidade. O primeiro-ministro polonês também classificou a ação russa em bucha como genocídio e pediu uma investigação internacional.

O presidente francês, Emmanuel Macron disse que um novo rol de sanções e medidas claras devem ser adotadas pelos países ocidentais.

Em um comunicado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que as imagens de Bucha são uma prova a mais que Putin e seu exército cometem crimes de guerra na Ucrânia.