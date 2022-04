Refugiada da Ucrânia pediu abrigo e recebeu estas mensagens assustadoras de homens britânicos

A ucraniana Julia Skubenko, de 30 anos, afirmou que recebeu uma série de mensagens assustadoras de homens após escrever um pedido pedido desesperado nas redes sociais, implorando aos britânicos que a fornecessem um abrigo seguro em meio à guerra na Ucrânia. A história foi contata pelo Daily Mail e reproduzida pelo The Sun.

Após o avanço das tropas russas, Julia, que dirigia uma empresa de limpeza de sucesso, escreveu um post comovente a um grupo de cerca de 18 mil pessoas no Facebook.

Ela explicou que nunca havia imaginado que seria “forçada a se mudar para a Inglaterra”, mas que agora precisava “começar de novo”, garantindo aos possíveis anfitriões que ela “se reergueria” o mais rápido possível.

Julia adicionou links para seus perfis de mídia social, bem como seu número de celular. Mal podia esperar, porém, que seu apelo sincero fosse frustrado por uma série de homens solteiros que lhe ofereceriam um quarto - com alguns a pedindo em “casamento”.

Ao Daily Mail, ela disse que informou a um homem que só estava interessada em casas onde houvessem outras mulheres morando assim que ele deixou claro seus motivos perturbadores. Em resposta, recebeu a seguinte mensagem: “Que pena, poderíamos ter começado uma família”.

Não parou por aí. Outro oportunista disse ser dono de uma empresa de petróleo e de um banco antes de se oferecer para empregá-la como sua “assistente”.

Julia diz que se esforçou para acreditar que os homens estavam “escrevendo por compaixão” e diz estar preocupada com as mulheres ucranianas que não têm outra opção.

Depois de ter de lidar com as terríveis mensagens, ela agora encontrou um anfitrião bondoso.

‘Tinder para traficantes sexuais’

Ainda segundo Daily Mail, dezenas de homens britânicos solteiros de meia-idade estão patrocinando jovens ucranianas para morar com eles no Reino Unido, levantando o temor de que refugiadas vulneráveis possam ser exploradas.

Uma funcionária sênior do conselho responsável por seu esquema local de refugiados está preocupada com a possibilidade de haver “um caso de abuso massivo” devido à falta de medidas de proteção.

Segundo a fonte, mais de uma em cada quatro das 40 correspondências passadas do Ministério do Interior para sua autoridade local são entre homens com mais de 50 anos e mulheres na faixa dos vinte ou trinta anos.

Especialistas alertaram que o esquema de vistos do governo britânico, no qual aspirantes a anfitriões são combinados com ucranianos em busca de refúgio, pode se tornar o “Tinder para traficantes de sexo”.