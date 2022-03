“Barbie Falsa” do OnlyFans é acusada de assassinar o namorado a facadas

Um novo caso criminal envolvendo uma modelo do OnlyFans ganha repercussão mas, dessa vez, a vítima não foi a modelo e sim seu namorado. Abigail White, 23 anos, está sendo acusada por ter matado seu namorado, Bradley Lewis, 22 anos, a facadas em sua própria casa, em Bristol, na Inglaterra.

Na última quarta-feira, 30, Abigail compareceu ao Tribunal de Magistrados de Bristol vestida com um agasalho cinza, para confirmar seu nome, data de nascimento e endereço. A justiça decidiu deixar a mulher detida aguardando uma audiência que será realizada no dia 25 de abril. Até esta data, Abigail pode pagar uma fiança para ser libertada.

Abigail White, que se autodenomina de “Barbie Falsa”, usa o pseudônimo de Mitzee Lewis no OnlyFans, uma plataforma de conteúdo pago onde muitos perfis vendem conteúdo adulto. As pessoas podem se inscrever na conta de Mitzee Lewis com planos a partir de $ 5 dólares mensais.

Bradley Lewis foi esfaqueado na semana passada, no dia 25 de março, no peito e paramédicos ao chamado de urgência por volta das 20h20. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas morreu horas mais tarde. Bradley deixa três filhos.

Em um comunicado enviado à imprensa local, os pais de Bradley Lewis disseram: “Nosso filho maravilhoso e muito amado Bradley foi tirado de nós muito cedo”.

Amigos e seguidores dele comentaram suas fotos nas redes sociais: “Perdemos uma pessoa fantástica e bonita sem nos despedirmos”, enquanto outro seguidor escreveu “Espero que ele saiba o quanto e quantas pessoas o amavam”.

O clube de futebol para o qual Bradley Lewis jogava na posição de reserva, Hanham Athletic Football Club (HAFC), também divulgou um comunicado lamentando a morte do atleta: “O HAFC está profundamente triste em informar que um dos jogadores de nossa equipe reserva, Brad Lewis, faleceu. Lembramos de Brad com um minuto de silêncio antes do jogo de ontem. Nossas mais profundas condolências a toda a família e amigos de Brad”.